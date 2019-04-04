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10:47 04 Nisan 2019
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    Abdülaziz Kıranşal

    Milli Gazete yazarı Kıranşal: Başkasının internet geçmişini izinsiz kontrol etmek dinen uygun değil

    © Fotoğraf : Türkiye Yazarlar Birliği
    Türkiye
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    Milli Gazete yazarı Abdülaziz Kıranşal, 'Gençler için elektronik korunma kılavuzu' başlığıyla yayımlanan yazısında başkasının internet geçmişini kontrol etmenin dinen uygun olmadığını savundu. Kıranşal, başkasının internet bağlantısını izinsiz kullanmanın da açık bir kul hakkı olduğunu ileri sürdü.

    Abdülaziz Kıranşal, Milli Gazete'de "Gençler için elektronik günahlardan korunma kılavuzu" başlığıyla yayımlanan yazısında sosyal medyada yapılan bazı aktivitelerin dinen uygun olmadığını iddia etti.

    Kıranşal'ın yazısı şöyle:

    Nihat Hatipoğlu
    © Fotoğraf : Twitter
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    "Başkasının internet geçmişini kontrol etmek: Genç kardeşim! Bir başkasının internet geçmişini izinsiz kontrol etmek dinen uygun değildir. Farkında olmadan birtakım ayıpların ortaya çıkmasına sebep olabileceğin gibi herhangi bir ayıp söz konusu olmasa bile başkasının gizli hallerini araştırmak büyük günahlardandır.

    Başkasının mail, mesaj ve yazışmalarını izinsiz incelemek: Genç kardeşim! Müslüman elinden ve dilinden Müslümanın emin olduğu kimsedir. İzinsiz olarak başkasının mail, mesaj ve konuşmalarını incelemek hem ahlaken hem de fıkhen uygun değildir. Bu durum ayrıca kul hakkını da beraberinde getiren bir günahtır.

    Başkasının internet bağlantısını izinsiz kullanmak: Genç kardeşim! Başkasının internet bağlantısını izinsiz olarak kullanmak açık bir kul hakkıdır. Başkasına ait olan bir değeri izinsiz kullanmanın yanında izinsiz kullanılan internetin limit ya da kota aşımı da ek bir sorumluluk getirecektir. Genç kardeşim! Yarın mahşer yerinde namaz, oruç gibi temel ibadetlerin hesabını vermiş, içki, kumar, zina gibi büyük günahlara bulaşmamış ve tam kurtulacağını düşünürken komşusunun internetini izinsiz kullanmaktan dolayı ceza almış bir Müslüman olmak istemiyorsan bu kul hakkına sakın yaklaşma.

    Yandex office in Moscow
    © Sputnik / Maksim Blinov
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    İnternet üzerinden telif hakkı olan bir şeyi indirmek: Genç kardeşim! İnternet üzerinden indirilecek bir şeyle ilgili ilk kuralımız onun dinimizce yasaklanmayan helal bir şey olmasıdır. İkinci kuralımız ise bu değerin veya eserin hak sahibinin bir telif hakkı talep etmeden buna izin vermiş olmasıdır. Helal olmayan veya telif hakkı olan bir şeyi izinsiz indirmek omuzlarımızdaki günah yükünü arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Özellikle günümüzde online eğitim ya da interaktif eğitim gibi bazı kavramlar hayatımızda etkili bir yer kaplamaktadır. Bu eğitimlerin video setleri üretici firma ya da şahıs tarafından belli bir emek ve zaman harcanarak telif hakkı ile piyasaya sürülmüşse bunları ücretsiz olarak indirip kullanmak dinen uygun olmaz ve kul hakkı sorunu ile karşılaşılabilir.

    Tweet çalmak: Genç kardeşim! Başka birinin yazdığı bir sözü kendine mal etmek ahlaken düşük karakterli olmaktır. Bu sözü alıp altına kendi ismini yazman veya kendi sözünmüş gibi paylaşıp sosyal medya platformlarında itibar elde etmeye çalışman internetin seni ne hale getirdiğini görmen için iyi bir fırsattır. Sanal âlemde bile itibarın başkalarının sözleriyle artıyorsa karakterin konusunda ciddi ciddi düşünmen gerek demektir.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Aktaş
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    Sosyal medyada haram olan bir şeyi beğenmek: Genç kardeşim! Sosyal medya platformlarında beğeni tuşuna basarken unutma ki beğenmek, onaylamak ve desteklemek demektir. Bu dünyada onaylayıp desteklediklerinden kıyamette sorguya çekileceğin gibi sanal ortamda da onaylayıp destek verdiklerinden sorguya çekileceksin. Neyi veya kimi onayladığına dikkat et. Harama ve günaha destek verenlerden olma.

    İnsanları kandırmak ve aldatmak maksadıyla fake hesap açmak: Genç kardeşim! İslam dini sahtekârlığı, yalancılığı, aldatmayı her platformda yasaklayan bir dindir. Normal hayatta insanları kandırmak nasıl bir günah ise sahte hesaplar açarak insanları kandırmak da aynı seviyede bir günahtır. Hatta sanal ortamın hızı ve yaygınlığı nedeniyle kandırılan insanların sayısı da fazla olacağından ister istemez günlük hayattan daha çok günaha girmiş olacaksın."

    Etiketler:
    hak, günah, müslüman, din, Milli Gazete, Gmail, Facebook, Twitter, Abdülaziz Kıranşal, Türkiye
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