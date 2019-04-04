Milli Gazete yazarı Kıranşal: Başkasının internet geçmişini izinsiz kontrol etmek dinen uygun değil

Abdülaziz Kıranşal, Milli Gazete'de "Gençler için elektronik günahlardan korunma kılavuzu" başlığıyla yayımlanan yazısında sosyal medyada yapılan bazı aktivitelerin dinen uygun olmadığını iddia etti.
Kıranşal'ın yazısı şöyle:
Başkasının mail, mesaj ve yazışmalarını izinsiz incelemek: Genç kardeşim! Müslüman elinden ve dilinden Müslümanın emin olduğu kimsedir. İzinsiz olarak başkasının mail, mesaj ve konuşmalarını incelemek hem ahlaken hem de fıkhen uygun değildir. Bu durum ayrıca kul hakkını da beraberinde getiren bir günahtır.
Başkasının internet bağlantısını izinsiz kullanmak: Genç kardeşim! Başkasının internet bağlantısını izinsiz olarak kullanmak açık bir kul hakkıdır. Başkasına ait olan bir değeri izinsiz kullanmanın yanında izinsiz kullanılan internetin limit ya da kota aşımı da ek bir sorumluluk getirecektir. Genç kardeşim! Yarın mahşer yerinde namaz, oruç gibi temel ibadetlerin hesabını vermiş, içki, kumar, zina gibi büyük günahlara bulaşmamış ve tam kurtulacağını düşünürken komşusunun internetini izinsiz kullanmaktan dolayı ceza almış bir Müslüman olmak istemiyorsan bu kul hakkına sakın yaklaşma.
Tweet çalmak: Genç kardeşim! Başka birinin yazdığı bir sözü kendine mal etmek ahlaken düşük karakterli olmaktır. Bu sözü alıp altına kendi ismini yazman veya kendi sözünmüş gibi paylaşıp sosyal medya platformlarında itibar elde etmeye çalışman internetin seni ne hale getirdiğini görmen için iyi bir fırsattır. Sanal âlemde bile itibarın başkalarının sözleriyle artıyorsa karakterin konusunda ciddi ciddi düşünmen gerek demektir.
İnsanları kandırmak ve aldatmak maksadıyla fake hesap açmak: Genç kardeşim! İslam dini sahtekârlığı, yalancılığı, aldatmayı her platformda yasaklayan bir dindir. Normal hayatta insanları kandırmak nasıl bir günah ise sahte hesaplar açarak insanları kandırmak da aynı seviyede bir günahtır. Hatta sanal ortamın hızı ve yaygınlığı nedeniyle kandırılan insanların sayısı da fazla olacağından ister istemez günlük hayattan daha çok günaha girmiş olacaksın."
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