Maçoğlu'na mazbatası 'söylenemeyecek güvenlik gerekçesi' ile verilmedi

Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün mazbatasını alarak görevi devralacaktı. Maçoğlu ve belediye meclisi üyeleri Seçim Kurulu'na giderken, burada heyete 'söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği' iletildi.

Tunceli'de TKP listelerinden girdiği yerel seçimleri kazanan ve belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün mazbatasını alarak görevi devralacaktı.

Sol Haber Portalı'nın aktardığına göre, çarşamba gününe kadar yoğunluk bahane edilerek görevin devredilmesi ertelenirken, bugün yapılacak mazbata teslimi de hiçbir gerekçe gösterilmeden ertelendi.

Tunceli'de Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu), bugün mazbatasını alarak görevi devralacaktı. Maçoğlu ve belediye meclisi üyeleri Seçim Kurulu'na giderken, burada heyete "söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği" iletildi.

via/@solhaberportali pic.twitter.com/0NCBWKjkQj — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 4 апреля 2019 г.

​Erteleme kararı sonrası Maçoğlu ve belediye meclisi üyeleri Seçim Kurulu'na gitti. Burada, burada heyete 'söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği' iletildi.

Atılan bu adımlar kayyumun devreye girdiği ve süreci uzattığı yorumlarına neden oldu.