YSK'dan İstanbul'da 5 ilçede tam sayım kararı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'oy sayımında usulsüzlük' tartışmalarına sahne olan İstanbul seçimleriyle ilgili olarak "YSK'dan 21 ilçede sayım kararı çıktı. 5'inde tam sayım, geri kalanlarında geçersiz oylar sayılacak. 3 ilçede bitti. Sonuçta çok fazla değişen bir şey yok" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'da oyların yeniden sayımıyla ilgili yeni kararlar aldı. Oyların yeniden sayılacağı ilçe sayısı 21'e yükseldi. 18 ilçedeki itirazlar ise reddedildi.

© Fotoğraf : Twitter İmamoğlu: Seçimin sonucunu değiştirecek bir husus yok

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak "Herkes itiraz edebilir ama elinde delil olması lazım. İtiraz edilmesi için sandık başındaki görevlilerin şerh koydurmuş olması lazım. Sıkıntı burada. İtiraz haktır. Ama bu hakkı suistimal edilmemesi için hukuki olaması lazım. Bu sabah itibariyle 18 ilçede ilçe seçim kurulları talepleri reddetmişti. 21 ilçede sayım kararı çıkmış. 5'inde tam sayım, geri kalanlarında geçersiz oylar sayılacak. 3 ilçede bitti. Sonuçta çok fazla değişiklik yok" dedi.

İtiraz sürecinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaması halinde sandığa olan güvenin sarsılacağını belirten Öztrak, "YSK'nın gece yarısı kararı da çok sağlıklı karar değildir" eleştirisinde bulundu.

İSTANBUL'DA SON DURUM

Öte yandan eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, bu sabah, yeniden sayılan oylara ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, 20 bin 39 oyla önde.

İstanbul genelinde son durum:



Ekrem İmamoğlu 4,171,390



Binali Yıldırım 4,151,351



Arada, CHP'li Ekrem İmamoğlu lehine 20,039 fark var.



Tüm sandıklarda yapılacak olan bir sayım bile sonucu değiştirmez. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 4, 2019

İL BAŞKANLIĞINDAN SOSYAL MEDYA UYARISI

CHP İstanbul İl Başkanlığı ise sosyal medya uyarısı yaptı. Twitter hesabından bir sosyal medya paylaşımını örnek gösteren İl Başkanlığı, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün sosyal medyada partimize yönelik yapılan bu akıl dışı paylaşımların tümü yalan ve mesnetsizdir. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden bu tür paylaşımların kaynağını bulmak yetkili makamların görevidir. CHP olarak bu komplocular hakkında suç duyurusunda bulunacağız."