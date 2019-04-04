YSK'dan İstanbul'da 5 ilçede tam sayım kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'da oyların yeniden sayımıyla ilgili yeni kararlar aldı. Oyların yeniden sayılacağı ilçe sayısı 21'e yükseldi. 18 ilçedeki itirazlar ise reddedildi.
İtiraz sürecinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaması halinde sandığa olan güvenin sarsılacağını belirten Öztrak, "YSK'nın gece yarısı kararı da çok sağlıklı karar değildir" eleştirisinde bulundu.
İSTANBUL'DA SON DURUM
Öte yandan eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, bu sabah, yeniden sayılan oylara ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, 20 bin 39 oyla önde.
İstanbul genelinde son durum:— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 4, 2019
Ekrem İmamoğlu 4,171,390
Binali Yıldırım 4,151,351
Arada, CHP'li Ekrem İmamoğlu lehine 20,039 fark var.
Tüm sandıklarda yapılacak olan bir sayım bile sonucu değiştirmez.
İL BAŞKANLIĞINDAN SOSYAL MEDYA UYARISI
CHP İstanbul İl Başkanlığı ise sosyal medya uyarısı yaptı. Twitter hesabından bir sosyal medya paylaşımını örnek gösteren İl Başkanlığı, şu açıklamayı yaptı:
"Bugün sosyal medyada partimize yönelik yapılan bu akıl dışı paylaşımların tümü yalan ve mesnetsizdir. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden bu tür paylaşımların kaynağını bulmak yetkili makamların görevidir. CHP olarak bu komplocular hakkında suç duyurusunda bulunacağız."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)