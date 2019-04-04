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11:46 04 Nisan 2019
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    seçim - sandık - oy

    YSK'dan İstanbul'da 5 ilçede tam sayım kararı

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1258)
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    CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'oy sayımında usulsüzlük' tartışmalarına sahne olan İstanbul seçimleriyle ilgili olarak "YSK'dan 21 ilçede sayım kararı çıktı. 5'inde tam sayım, geri kalanlarında geçersiz oylar sayılacak. 3 ilçede bitti. Sonuçta çok fazla değişen bir şey yok" dedi.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'da oyların yeniden sayımıyla ilgili yeni kararlar aldı. Oyların yeniden sayılacağı ilçe sayısı 21'e yükseldi. 18 ilçedeki itirazlar ise reddedildi.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : Twitter
    İmamoğlu: Seçimin sonucunu değiştirecek bir husus yok
    FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak "Herkes itiraz edebilir ama elinde delil olması lazım. İtiraz edilmesi için sandık başındaki görevlilerin şerh koydurmuş olması lazım. Sıkıntı burada. İtiraz haktır. Ama bu hakkı suistimal edilmemesi için hukuki olaması lazım. Bu sabah itibariyle 18 ilçede ilçe seçim kurulları talepleri reddetmişti. 21 ilçede sayım kararı çıkmış. 5'inde tam sayım, geri kalanlarında geçersiz oylar sayılacak. 3 ilçede bitti. Sonuçta çok fazla değişiklik yok" dedi.

    İtiraz sürecinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaması halinde sandığa olan güvenin sarsılacağını belirten Öztrak, "YSK'nın gece yarısı kararı da çok sağlıklı karar değildir" eleştirisinde bulundu.

    İSTANBUL'DA SON DURUM

    Öte yandan eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, bu sabah, yeniden sayılan oylara ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, 20 bin 39 oyla önde.

    İL BAŞKANLIĞINDAN SOSYAL MEDYA UYARISI

    CHP İstanbul İl Başkanlığı ise sosyal medya uyarısı yaptı. Twitter hesabından bir sosyal medya paylaşımını örnek gösteren İl Başkanlığı, şu açıklamayı yaptı:

    "Bugün sosyal medyada partimize yönelik yapılan bu akıl dışı paylaşımların tümü yalan ve mesnetsizdir. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden bu tür paylaşımların kaynağını bulmak yetkili makamların görevidir. CHP olarak bu komplocular hakkında suç duyurusunda bulunacağız."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1258)
    Etiketler:
    sandık, oy, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti, CHP, YSK, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Faik Öztrak, İstanbul, Türkiye
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