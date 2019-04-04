Oyunu en fazla artıran 10 belediye başkanı belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte, koltuğunu korumayı başaran başkanlar arasında desteğini oransal olarak en fazla artıranlar da belli oldu.

Nüfusu 100 bini aşan yerleşim yerleri üzerinden yapılan analize göre, 31 Mart yerel seçimlerinde oyunu en fazla artıran belediye başkanı yüzde 18.73'le Alanya'nın MHP'li belediye başkanı Murat Yüce oldu.

Oyunu en fazla artıran belediye başkanlarından ilk 10'un 7'si CHP'li, 2'si MHP'li, 1'i AK Partili.

Diken'in aktardığına göre, başkanlar ve oy oranları şöyle: