Oyunu en fazla artıran 10 belediye başkanı belli oldu

Nüfusu 100 bini aşan yerleşim yerleri üzerinden yapılan analize göre, 31 Mart yerel seçimlerinde oyunu en fazla artıran belediye başkanı yüzde 18.73'le Alanya'nın MHP'li belediye başkanı Murat Yüce oldu.
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Oyunu en fazla artıran belediye başkanlarından ilk 10'un 7'si CHP'li, 2'si MHP'li, 1'i AK Partili.
Diken'in aktardığına göre, başkanlar ve oy oranları şöyle:
- Antalya-Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, yüzde 18.73
- CHP'li Antalya-Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yüzde 18.35
- Adana-Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin, yüzde 14.98
- Antalya-Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, yüzde 11.17
- İzmir-Karabağlar Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Selvitopu yüzde 11.16
- Ankara-Etimesgut Belediye Başkanı MHP'li Enver Demirel, yüzde 9.72
- Antalya-Kepez Belediye Başkanı AK Partili Hakan Tütüncü, yüzde 9.67
- Eskişehir-Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, yüzde 9.33
- Eskişehir-Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç, yüzde 8.41
- Tekirdağ-Süleymanpaşa Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ekrem Eşkinat, yüzde 7.45
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