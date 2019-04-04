AK Parti YSK Temsilcisi Özel: İstanbul'da oy farkı 29 binden 19 binlere düştü

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, 31 Mart yerel seçimlerindeki itiraz süreçlerine ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki oy farkında ilişkin son bilgileri paylaşan Özel, "En başta 29 bin bandında olan fark, şimdi 19 binlere kadar düşmüş durumdadır. Sayım sürdükçe de bu rakam düşüyor" dedi.

#ÖzelRöportaj

AK Parti YSK Temsilcisi Isparta Milletvekili Recep Özel, İstanbul'da 29 bin oy farkının 19 bine kadar düştüğünü vurgulayarak, "İstanbul'da tüm oylar sayılsa Binali Yıldırım kazanır" dedi. pic.twitter.com/MrGdix7V00 — A Haber (@Ahaber) 4 апреля 2019 г.

​'SADECE AK PARTİ'NİN DEĞİL, CHP'NİN, İP'İN VE MHP'NİN DE İTİRAZLARI VAR'

Şimdiye dek kontrol edilen tutanakların, bütün İstanbul'da yeniden sayım yapılsa AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın rahat bir şekilde öne geçeceğini gösterdiğini öne süren Özel, "Birçok ilçe seçim kurulundan çıkan ret kararları olduğunu da görüyoruz. İlçe seçim kurullarının ret kararlarına il seçim kurullarında itiraz edilecektir. Bizim amacımız, seçmenin kime verdiği önemli olmaksızın her bir oya sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

Her seçimde yürütülen itiraz süreçlerinin bu seçimde bu kadar eleştirilmesinin doğru bir davranış olmadığını belirten Özel, "Tekrar sayımdaki amaç, hukuki çerçeve içinde netice elde etmektir. Bu gibi itiraz hakları, özellikle yerel seçimlerde çok fazla kullanılır. Bir yanlışlık varsa itirazımızı her seçimde kullanıyoruz. Sadece AK Parti'nin değil CHP'nin, İP'in ve MHP'nin de itirazları var. Bu eleştirileri kabul etmek mümkün değildir" diye konuştu.

'GEÇERSİZ OYLAR, ADAYLAR ARASINDAKİ OY FARKINDAN 11 KAT FAZLA'

AK Parti'nin geçersiz sayılan oylara yönelik itirazlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları söyledi:

"Geçen seçimlere göre çok fazla miktarda geçersiz oy bulunuyor. Özellikle İstanbul'daki geçersiz oylar, iki aday arasındaki oy farkından 11 kat fazladır. Geçersiz oyların yanı sıra çok büyük oranlarda maddi hata bulduk. Sandık sonuç tutanaklarının cetvele doğru işlenmediğini de gördük."

'MAZBATA KAÇMIYOR, SÜREÇLER 10 GÜN, 15 GÜN SÜREBİLİYOR'

Yerel seçimlerin gayriresmi sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Özel, "Mazbata kaçmıyor. Her zaman düzenlenip verilebilir. Mazbatalar öyle hemen seçimin ertesi gün verilmez. Bu süreçler 10 gün, 15 gün sürebiliyor. Ortada bir usulsüzlük varsa, zaten o mazbata geri de alınabilen bir şeydir" ifadesini kullandı.

Özel, "Seçimi gerçekten kazanmışlarsa zaten mazbatalarını alır ve makamlarında otururlar. Süreç tamamlanmadan 'Mazbatamı verin' demek, yargı kurumuna talimat anlamına geliyor. Mazbatanın ne zaman düzenlenip verileceği yasalarla sabittir" diye konuştu.