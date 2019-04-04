İmamoğlu’ndan İstanbul’a teşekkür pankartları

İstanbul'daki seçim yarışını resmen kimin kazandığı henüz belli olmazken Binali Yıldırım'ın afiş hamlesine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi.
Pankart öyle değil böyle asılır😎— GS ☀️🦁 (@gala10TC) April 4, 2019
Teşekkürler İstanbul, teşekkürler başkanım🙌 #Ekremİmamoğlu #MatbatamızıVerin pic.twitter.com/I5ukg3aThq
Sonucun Yıldırım lehine değişeceğine dair umudunu koruyan AK Parti de pankart asmaya devam ettiği de belirtiliyor.
Cumhur ittifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçimlerin bitmesinden sonra İstanbul'un çeşitli yerlerine "Gönül belediyeciliği kazandı, teşekkürler İstanbul" yazılı pankartlar astırmıştı.
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