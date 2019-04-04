İmamoğlu’ndan İstanbul’a teşekkür pankartları

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın teşekkür pankartı hamlesine Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi. Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olan İmamoğlu adına da İstanbul'un çeşitli yerlerine 'Teşekkürler İstanbul' pankartları asıldı.