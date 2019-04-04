İnce: Demokrasi mücadelesinde görevin büyüğü küçüğü olmaz, sandık görevlisi olmayı özlemişim

24 Haziran 2018'de düzenlenen seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP adına yarışan Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabında 'usulsüz oy sayımı' tartışmalarına sahne olan yerel seçime dair bir paylaşımda bulundu.

24 Haziran 2018'de düzenlenen seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP adına yarışan Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabında bir 'itiraz yetki belgesi' fotoğrafı paylaştı.

Kırklareli'nde CHP'den aday gösterilmeyince seçime bağımsız giren ve kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun imzasıyla düzenlenen belgede şu ifadeler yer alıyor:

"31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde olası oyların tekrar sayılması durumunda Bağımsız aday temsilcisi olarak sayımda bulunmaya ve adıma itiraz ve şikayette bulunmaya aşağıdaki kişiler yetkilidir.

1) Muharrem İnce

2) Hamiyet Gülaçar."

İnce paylaşımına şu notu düştü:

"Demokrasi mücadelesinde görevin büyüğü küçüğü olmaz. Sandık görevlisi olmayı özlemişim."

Demokrasi mücadelesinde görevin büyüğü küçüğü olmaz. Sandık görevlisi olmayı özlemişim. pic.twitter.com/NDrrbHRu4f — Muharrem İNCE (@vekilince) 4 Nisan 2019

İnce, daha önce de Kesimoğlu ile ilgili olarak şu mesajı paylaşmıştı:

"Kırklareli'nde halkın iradesi Mehmet Siyam Kesimoğlu olarak tecelli etmiştir ve bu irade baskıyla değiştirilemez.

Cumhuriyetten demokrasiden, hukuktan, adaletten yana herkesi ve özel olarak da Kırklarelili CHP'liler bu konuda tavır almalı, halkın iradesine sahip çıkmalıdır.

Şu anda İstanbul'da Ekrem İmamoğlu için gösterilen dayanışma ve direnişin bir örneği de Kırklareli halkının tercihi, iradesi için gösterilmelidir. Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Kırklareli halkı yalnız bırakılmamalıdır."