Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İstanbul ve Ankara seçimlerinde yüzde yüz hile var

Yerel seçimlerde Ağrı'da AK Parti Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, İstanbul ve Ankara seçimlerinde yüzde yüz hile olduğunu ileri sürdü. Sayan, "15 Temmuz'da Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olsaydı, biz bu darbeyi önleyemezdik" dedi.
Türkiye genelinde yaşanan seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sayan, "Ben ülke genelini çok yakından takip ediyorum. Daha önce de ben bu işlerde uzman bir kardeşinizim. Ben şunu söylüyorum. İstanbul ve Ankara seçimlerinde yüzde yüz hile var. Bakın yüzde yüz diyorum, hiç ihtimalsiz" ifadesini kullandı.
31 Mart yerel seçimlerinin basit olarak görülmemesini söyleyen Sayan, Gezi Parkı eylemlerine işaret etti.
Sayan, "Gezi'de nasıl ki mesele dört ağaç meselesi değilse, bugün Ankara ve İstanbul seçimleri de sadece Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçimi değildir. Çok daha büyük bir fotoğraf vardır. Maalesef bunu görmüyoruz ya da görmek istemiyoruz. Olay şudur. Bakın, eğer 15 Temmuz'da Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da İmamoğlu Belediye Başkanı olsaydı, biz bu darbeyi önleyemezdik ve bunu bizi dizayn etmek isteyen, yok etmek isteyen dış güçler anlamış. Dolayısıyla iki kritik mevziiyi, Cumhurbaşkanı'nın iki ikametgâhını, İstanbul ve Ankara'yı ele geçirmeden Türkiye'yi bölemeyeceklerini, darbeler yapamayacaklarını anladılar. Dolayısıyla bu seçim de bu tezgâhı kurdular. Bu kumpas i kurdular. Bizim içimize de hainler yerleştirdiler'' diye konuştu.
"Nasıl ki, cumhurbaşkanının arkasındaki yaveri çözememişsek içimizdeki hainleri de görmedik. Onlar sandıkların birçok yerinde görevlerini yapmadılar ya da bilerek manipülasyon yaptılar. Güvenlik görevlileri içerisinde hâkim savcıların içerisinde hala temizleyemediğimiz kriptolar vardır. Bunlar Ankara ve İstanbul seçimlerini dizayn ettiler, hile karıştırdılar. Bakınız 25 tane ilçeyi kazanıyoruz. Adamlar 13 ilçe ile büyük şehir belediyesini bizden alıyorlar. Sebep nedir, bunu hiç düşündünüz mü? Burada büyük bir hile var. Yeni bir darbe girişimi için İstanbul ve Ankara mevzilerinin mutlaka ele geçirilmesi gerektiğine dair kanaatleri düşünceleri var. Dolayısıyla o iki mevzi onların elinde olmadığı müddetçe hiçbir darbeyi başaramayacaklarını anladılar. Olay budur, böyle bakmak lazım. Diğer yerler de lokal itirazlar olabilir. Peki, CHP eğer hile yoksa sayımdan niye rahatsız oluyor? Niye gidip müracaat ediyor, durdurun diyor. Şimdi HDP gelsin 50 defa saysın, yüz defa saysın, iki yüz defa saysın. Hiç rahatsız olmayız. Abdestimizden şüphemiz yok, çok şükür. Dolayısıyla böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey yanlıştır. Ben bu seçimin kesinlikle hile ile İstanbul ve Ankara'yı ele geçirme operasyonu olarak görüyorum Allah'ın izniyle bu işe sahip çıkacaklar arkadaşlarımız ve bu işi bu problemi ortadan kaldıracaklar."
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