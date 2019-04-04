CHP'li Özel: Tüm sandıklar sayılsa bile 13 bin farkla Ekrem İmamoğlu alıyor

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuşan CHP'li Özel, "Tüm sandıklar sayılsa bile 13 bin farkla İstanbul'u Ekrem İmamoğlu alıyor" dedi.
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Özel, sandık sayım sonuçlarına ilişkin hesaplamalarını da şöyle açıkladı:
"Şimdiye kadar yaptığımız tespitlere göre, sayım kararı alınan her 5 sandıkta Binali Yıldırım lehine 1 oy çıkıyor. Seçim kurulları, İstanbul'daki bütün sandıkların sayılmasına karar verse bile Binali Yıldırım'ın en fazla 6 bin oy alacağı görünüyor. Hesaplamalarımıza göre, tüm sandık sayım sonuçlarına göre bile İstanbul'u 13 bin farkla Ekrem İmamoğlu alıyor."
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