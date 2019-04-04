AK Partili Yavuz: AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109, göreceksiniz çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısının 11 bin 109 olduğunu söyledi ve ekledi: "Göreceksiniz çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkacak. 'Çarşambanın gelişi perşembeden belli olur' derler, biraz ona benziyor."

İstanbul'daki yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapan AK Partili Yavuz, "Öncelikle maddi hataların düzeltilmesi için çalışmamızı yönlendirdik. İtirazlarımız sonuçlarında bir kısım ilçelerde geçersiz oyların sayımına bazı ilçelerde tamamının sayımına bazı ilçelerde de reddine karar verildi. Süreci devam ettiriyoruz" diye konuştu.

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Yavuz, "1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109. 5 bin 857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı, bunun bin 641 adetinin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı. Geçersiz oylardan 121 sandıkta 64 oy AK Parti hanesine kaydedildi" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarını eleştiren Yavuz, "Tüm sandıklar sayılsa bile Ekrem İmamoğlu kazanacak diyorlar. Bu kadar oy düzeltildi daha düzelteceklerim var. Özgür Özel Bey endişeye kapılabilir" ifadesini kullandı.

Yavuz, "Çok miktarda oyun girilmediğini ve yanlış girildiğini gördük. Bunlarla ilgili henüz adım atmadık. Elimizde çok miktarda düzeltilecek sandık var. Geçersiz oyların sayıldığı ilçeler var. Onlara ilişkin çok azı sayıldı. Rakamların çok değiştiğini görmemiz mümkün. Sonuçlar çok net ortaya çıksın. Milli irade sonuca net bir şekilde yansısın. Biz ne yapıyoruz? Tamamen yasal yolları kullanıyoruz. Hataları düzelttiriyoruz, suistimalleri ortadan kaldırıyoruz, yasal yolları kullanarak. Biz sistemimize ve demokrasimize güveniyoruz. Bu düzeltmeler bu sistem sayesinde oluyor. Bu verileri girenlerin ve bu süreçte rol alanların hata ve usulsüzlüklerini ortaya çıkarıyoruz. Göreceksiniz çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkacak. Perşembenin gelişi çarşambadan beli olur derler, biraz ona benziyor."