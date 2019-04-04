2015 yılında binlerce mültecinin otoban üzerinden Edirne'ye yürümesi ve Kapıkule'den Bulgaristan'a geçmek istemeleri sonrası tüm gözler Edirne'ye çevrilmişti. Yaklaşık 12-13 gün süren süreç sonrası Sarayiçi Er Meydanı alanında toplanan mülteciler, otobüslerle ülkenin farklı noktalarında bulunan Geri Gönderme Merkezleri'ne tahliye edilmişti.
4 yıl aradan sonra İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde bulunan düzensiz göçmenlerin, yeniden Edirne'de toplanacağı ve sınıra yürüyeceği iddiası üzerine, şehir adeta teyakkuza geçti.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında, köy yollarında ve stratejik bölgelerinde 24 saat esasına uygun olarak tedbirlerini aldı.
- 'Kaçak göçmenler Edirne'de toplanacak' iddiası polisleri teyakkuza geçirdi© AA / Gökhan Zobar
- 'Kaçak göçmenler Edirne'de toplanacak' iddiası polisleri teyakkuza geçirdi© Fotoğraf : DHA/ ALI CAN ZERAY
- 'Kaçak göçmenler Edirne'de toplanacak' iddiası polisleri teyakkuza geçirdi© Fotoğraf : DHA/Ali Can Zeray
- 'Kaçak göçmenler Edirne'de toplanacak' iddiası polisleri teyakkuza geçirdi© AA / Hakan Mehmet Şahin
TARİHİ YAPILARI VE APARTLARI MESKEN TUTTULAR
2019 yılının ilk 3 aylık sürecinde, hudut kartalları başta olmak üzere, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, yapılan operasyon ve denetimlerde kent genelinde Suriye, Afganistan, İran, Pakistan gibi ülkelerden gelen 20 bine yakın düzensiz göçmen yakalandı.
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