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17:01 04 Nisan 2019
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    AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki

    AK Parti Ankara'da yeniden itiraz edecek: Özhaseki'nin oyları 1805 arttı, beklentilerimizi karşılamaktan uzak

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Seçime Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı olarak giren Sayın Mehmet Özhaseki'nin oyları 1805 arttı. Bu, bizim beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç. Bu nedenle hukuki süresi içinde bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

    AK Parti Genel Sekreteri Şahin, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili Ankara'daki itiraz sürecine yönelik açıklama yaptı.

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    Şahin, "Seçime Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı olarak giren Sayın Mehmet Özhaseki'nin oyları bin 805 arttı. Bu, bizim beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç. Bu nedenle hukuki süresi içinde bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz" dedi ve şöyle devam etti:

    "Ankara'da 25 ilçenin 25'inde yeniden il seçim kuruluna müracatımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bize düşen ortaya çıkacak sonucu hüsn-ü kabul ile karşılamak olacaktır. Bizim amacımız hukuki süreçlerin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlamaktır. Kuyumcu titizliğiyle çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz."

    'CHP LEHİNE 666 OYLUK BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
    © AA / Evrim Aydın
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    "En büyük talebimiz bütün oyların yeniden sayılmasına dönüktür" diyen Şahin, şunları söyledi:

    "İtiraz üzerine CHP'li aday lehine de ilerleme söz konusu. 666 oyluk bir artış söz konusu oldu. Aradaki fark 1139 oy lehimize azalmış oldu. Birçok şehirde belediye meclis üyeliklerinde bariz üstünlüğümüz söz konusu. Amacımız Ankara'ya yakışık şekilde yönetilmesidir, belediye meclisi üyelerimiz görevini hakkıyla yapacaktır. Hukuki süreçlerle ilgili çalışmaları yoğunlaştırmış durumdayız. Seçimden sonraki ilk MKYK toplantısının 12 Nisan Cuma gerçekleşmesi yönünde" ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    İtiraz, oy sayımı, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş, Fatih Şahin, Ankara
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