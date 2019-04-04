Bahçeli: CHP'nin İstanbul adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi olmayan rakamlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbata talebini 'akla ziyan' diye niteledi. Bahçeli, "Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli hakikaten çok ağır olur" dedi.
MHP Genel Merkezi'nde gazetecilerle sohbet eden MHP lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart seçim sonuçlarına itirazın hukuki bir hak olduğunu daha önce söylediğini hatırlatarak, ancak gelişmelerin, ortaya çıkan gerçeklerin meselenin boyutunu çok ciddi şekilde değiştirdiğini söyledi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrasındaki çıkışlarını eleştiren Bahçeli, şöyle konuştu:
"Henüz hukuki süreç sonuçlanmadan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır. Adeta oyuncağı elinden alınan çocuk gibi mızmızlanması, şuursuzca açıklamalar yapması hezeyandır. Üstelik Anıtkabir Özel Defteri'ne 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' olarak imza atması sadece siyasi acemilik veya acelecilik olarak da yorumlanamaz. Bu telaş nedir? Nereye varılmak istenmektedir?"
'TÜRKİYE'DEN BİR VENEZÜLLA ÇIKARMA ARAYIŞINA HİÇ KİMSE HEVES ETMESİN'
Gelişmelerin sıradan bir seçim ve itiraz sürecinin çoktan aşıldığını açıkça gösterdiğinin altını çizen Bahçeli, şöyle devam etti:
"Türkiye'den bir Venezuela çıkarma arayışına hiç kimse heves etmesin. Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli hakikaten de çok ağır olur. İstanbul'da oyların tekrar sayımını durduran, sandık hilelerine ve usulsüzlüklerine ortam açan kim varsa tüm bağlantıları, tüm ilişki ağları araştırılmalı, mutlaka sonuca bağlanmalıdır. FETÖ'yle iltisakları varsa tespit edilip gereği yapılmalıdır. Uluslararası toplumun işin içine dahil edilme çabaları, toplumsal bünyeyi kaşıma ve kutuplaştırma çalışmaları kesinlikle bir senaryonun, karanlık bir kumpasın eseridir. Sandık haksızlıklarını sokak tehditleriyle örtmeye, kargaşa ve karmaşaya Türkiye'yi çekmeye hazırlananlara asla izin verilemez, asla müsaade edilemez. Herkes aklını başına alsın. ‘Mazbata' diye tutturanlar, siyasi madrabazlıklarla sonuç alacaklarını düşünmesinler."
'CHP GENEL BAŞKANI'NA NE OLUYOR? TÜRKİYE'Yİ GERMEYE NİYE KALKIŞIYOR?'
Halen sandıklara yapılan itirazların değerlendirildiğini, geçersiz oyların sayıldığını, sürecin hukuka uygun şekilde ilerlediğini belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
"CHP Genel Başkanına ne oluyor? Türkiye'yi germeye, gürültü patırtı çıkarmaya niye kalkışıyor? Zafer hırsızlığıyla, sandık oyunlarıyla İstanbul'un veya Ankara'nın kaderine gölge düşürülemez. Oyların ilk olarak kayda geçirildiği, ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım-döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları ve YSK'ya bildirilen oylar arasında fahiş farkların tespiti meşru ve mecburi bir ihtiyaçtır. CHP hukuki süreçten neden rahatsızdır? Milletimizin hassasiyetleriyle niye oynamaktadır? İstanbul'da 319 bin 578 geçersiz oyun bulunduğu açıktır. Usulsüzlüklerin varlığı da bellidir. Yüksek Seçim Kurulu'nun geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçmiş durumda. Sandık başındaki görevlilerin maksatları, neye ve kimlere hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmelidir. Ne İstanbul ne de Türkiye sokakta bulunmamış, sokağa da teslim edilmeyecektir. FETÖ'cüleri, PKK'lıları arkasına alıp siyasi dolandırıcılığa sapanlar milletimizin sabrını test etmesinler, aksi halde sonuçlarına katlanacaklardır. Herkesi, özellikle CHP'yi ve Büyükşehir Belediye Başkan adayını sağduyuya davet ediyorum. Aklıselimin yolundan ayrılanlar Türk milletinin kudretiyle karşılaşırlar. Hiç kimse yangından mal kaçırmaya uğraşmasın. Hiç kimse ülkemizi karanlığa itmek için fırsat kollamasın. Seçim sonuçlarıyla ilgili itirazları YSK en iyi şekilde sonuçlandıracaktır. Bu aşamaya kadar da mazbatasız, haksız, hukuksuz şekilde yetki ve unvan gaspına muhatapları tevessül etmesin. Gelişmeleri yakinen izliyoruz. Türkiye bugünkü sancılı süreci atlatacaktır. Sağduyu inanıyorum ki galip gelecektir."
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