HDP'li Bilgen: MHP, Kars'ta seçimlerin iptali için başvurdu

MHP, Kars'ta yerel seçimlerin iptali için başvuru yaptı. MHP, Kars'ta oyların tekrar sayılması için de başvuru yapmıştı.

MHP, Kars'ta seçim sonuçlarının iptali için başvuru yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Kars'ta HDP'nin adayı Ayhan Bilgen kazanmıştı.

Kars'ta 31 Mart seçimleri sonrası MHP'nin itirazı üzerine oylar yeniden sayılmıştı. Yeniden sayılan oylarla HDP'nin 17 oyunun arttığını söyleyen Ayhan Bilgen, Twitter hesabından "MHP şimdi de Kars'ta seçimlerin iptali için il seçim kuruluna başvurdu" açıklaması yaptı.