AK Parti sözcüsü Çelik: ABD Dışişleri Sözcüsünün seçim süreciyle ilgili açıklaması kınanacak bir açıklama

AK Parti sözcüsü Çelik, "ABD Dışişleri Sözcüsünün seçim süreciyle ilgili açıklaması kınanacak bir açıklama" dedi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

— Avrupa Konseyi'nin yersiz açıklamaları oldu. Sizlere sağladığımız erişim hakkı, bilgi verme mekanizmaları dünyanın hiçbir yerinde bu kadar aktif ve bu kadar güçlü bir şekilde ortaya konulmuş değildir.

— Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye'deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir.

— Sanki Türkiye'de bir zaaf varmış gibi, 'YSK görevini şeffaf ve özgür bir şekilde yürütmelidir' gibi çağrılarda bulundular. Ya çok çalıştıklarını göstermek için, ya da kendi kafalarındaki Avrupa haritası dışına çıktıkları zaman bu açıklamaları yapıyorlar.

— Gururlu bir demokrasimiz var ve demokrasimize saygı gösterilmesini bekliyoruz.

— Türkiye'de ilk defa bir kişi mazbata almadan resmi bir program düzenliyor.

— Türkiye'de daha önce böyle bir panik atak içerisinde mazbata siyaseti güdüldüğü görülmemiştir.

— Olağanüstü bir durum yok, stresli bir durum söz konusu değil.

— Twitter profilinize istediğiniz unvanı yazabilirsiniz mazbata sormuyorlar. Anıtkabir defterine bunu yaptığınız zaman eleştirileceğinizi bileceksiniz. Anıtkabir ziyaretinin kişisel hırslara alet edilmesi siyasi tarihimize bir ilk olarak geçmiştir. Anıtkabir ziyaretinin ve Anıtkabir Defterinin mazbatasını almamış bir kişi tarafından resmi unvana, resmi yetkiye sahip olmayan bir kişi tarafından istismar edilmesine itiraz ediyoruz.

— Vatandaşımız kime yetki vermişse mazbata ona verilecektir. Bu kararı da YSK verecektir.

— Bitmiş bir anlaşmadan (S-400) Türkiye'nin vazgeçmesini istemek Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlıktır.