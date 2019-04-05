'Büyük Göç' başlıyor: Atatürk Havalimanı'nda taşınma hazırlıkları tamamlandı

Atatürk Havalimanı'nda yer alan THY ve diğer havayolu şirketlerine ait araç ve malzemelerin yüklendiği konteynerler, saat 03.00'te İstanbul Havalimanı'na başlayacak "büyük göç" için hazır olarak bekletiliyor.

'Yeşilköy Hava Meydanı' ismiyle İstanbul-Ankara arasında 1933'te icra edilen ilk seferle sivil uçuşlara açılan ve bugüne kadar milyonlarca yolcu ile uçuşa ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nda taşınma için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Toplamda 45 saat süreceği öngörülen operasyonda kullanılacak vinç, araç ve konteynerler apronda belirlenen alana getirildi. Konteynerlerin yükleneceği tırlar saat 03.00'te İstanbul Havalimanı'na doğru yola çıkacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de araçların geçiş güzergahlarında konuşlanarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. "Büyük göç" olarak adlandırılan taşınma için Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na toplamda 707 tır seferi ile yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme taşınması bekleniyor. Taşınmada görev yapacak personel ile basın mensupları için apronda çadır kuruldu. Basın kuruluşlarının canlı yayın yapmaları için platform hazırlandı.

Bin 800’den fazla personelin görev alacağı taşınmada, THY ile Atatürk Havalimanı'nda bulunan bazı havayolu şirketlerine ait malzeme ve araçlar, tırlarla Basın Ekspres Yolu üzerinden İstanbul Havalimanı'na nakledilecek.

'Büyük Göç' bu gece başlıyor: Atatürk Havalimanı'nda taşınma hazırlıkları tamamlandı https://t.co/hBppqosTiS pic.twitter.com/9iazLefWYc — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 4, 2019

​YENİ HAVALİMANINDA SON HAZIRLIKLAR

İstanbul Havalimanı'nda da taşınma öncesi son hazırlıklar yapılıyor. Terminal binası içerisindeki ticari işletmelerin getirdiği malzeme ve ürünler, güvenlik noktalarında büyük bir dikkatle inceledikten sonra terminal binasına alınıyor.

Polis, özel güvenlik ve temizlik görevlileri ile yolcuları bilgilendirmek için görevlendirilen personel, terminal binasında çalışmalarını sürdürüyor.

SİVİL HAVACILIĞIN YÜKÜNÜ SIRTLADI

Bakırköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya ve Sefaköy arasında 11 milyon 776 bin 961 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu Atatürk Havalimanı, yıllardır iç hat ve dış hat seferleri ile uluslararası charter uçuşları için kullanıldı.

Askeri amaçlarla 1912'de Yeşilköy'de hizmete giren havalimanı, askeri hangar ile yanındaki kargir binanın sivil uçuşlara tahsis edilmesinin ardından İstanbul-Ankara arasında 1933'te icra edilen ilk uçuşla, "Yeşilköy Hava Meydanı" ismiyle sivil uçuşlara açıldı.

1949'da inşaatına başlanan ve 1953'te tamamlanan havalimanı, 1 Ağustos 1953'te uluslararası uçuşlara açıldı.

Uluslararası standartlarda 2 bin 300 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki "06/24" adlı pisti, taksi yolları, 10 bin metrekarelik yolcu terminali ile hizmete giren "Yeşilköy Hava Meydanı", bakım hangarları, radyo alıcı-verici cihazları ve yedek enerji santraliyle modern altyapıya sahip olma özelliği kazandı.

Yeşilköy Havalimanı için 1971'de uygulamaya konulan master planla, her biri yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli 4 terminal binası ve bunları tamamlayan bazı bölümler inşa edildi.

'ATATÜRK HAVALİMANI' İSMİ 1985'TE VERİLDİ

Yeşilköy Havalimanı, kavuştuğu modern görünümüyle 1985'ten itibaren "Atatürk Havalimanı" adını aldı. Artan yolcu ve uçak trafiğini karşılamakta yetersiz kalan havalimanının terminal ihtiyacını karşılamak amacıyla, yıllık 20 milyon yolcu kapasiteli yeni dış hatlar terminali, 7 bin 76 araçlık otoparkı ve ilave tesis yapımı için harekete geçildi. "Yap-işlet-devret" modeline göre gerçekleştirilen ihale sonunda ilk yer teslimi 17 Şubat 1998'de yapıldı. Resmi açılışı 3 Ocak 2000'de yapılan modern terminal binası 10 Ocak'ta işletmeye açıldı. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin yapımı 22 ay gibi bir sürede tamamlandı. Ocak 2000'de yolculara hizmet vermeye başlayan terminal, 2004'te yapılan ek tesisle genişletildi.

ÜÇ PİSTLE MİLYONLARCA UÇUŞA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

© AA / Emrah Yorulmaz Soylu: Atatürk Havalimanı gezicilere kapak olsun

TAV Havalimanları, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali İşletmesini 2005'te aldı. Bir sene sonra yapılan bir çalışmayla İç Hatlar Terminali, yeni teknolojik sistemlerle modernize edilerek, dış görünümünü de kapsayan bir yenilenme sürecinden geçti. Dünyanın önemli havalimanları arasında yer alan Atatürk Havalimanı, 60 metre genişliğinde 2 bin 600 metre uzunluğunda "05/23", 45 metre genişliğinde 3 bin metre uzunluğunda "17 L/35 R" ile 45 metre genişliğinde 3 bin metre uzunluğunda "17R/35L" olarak adlandırılan üç pistle milyonlarca uçuşa ev sahipliği yaptı.

Havalimanı 369 bin 200 metrekare apronu, çeşitli boyutlarda 90 uçağın park edebileceği alanları, 189 bin metrekarelik terminal binası ile dış hat ve iç hat terminaliyle hizmet verdi.

Yıllık 200 bin ton kapasiteli kargo terminali, hava trafik kontrol kulesi, kontrol kulesi, itfaiye birimi, sağlık ve ilk yardım üniteleri, uçak bakım hangarları, ikram hizmet binaları, işletme binaları ve emniyet binalarıyla Türk sivil havacılığında önemli bir işlev gören Atatürk Havalimanı'nda, 179 bin metrekare alanı ile 7 bin 76 araç kapasiteli kapalı otopark da bulunuyordu.

© REUTERS / Murad Sezer Atatürk Havalimanı saldırısında karar açıklandı: 6 sanığa 46 kez ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Havalimanı'na taşınılmasıyla tarifeli seferlere kapatılması beklenen Atatürk Havalimanı, hizmete açıldığından bugüne milyonlarca yerli ve yabancı yolcu ile çok sayıda hava yolu şirketinin uçaklarına ev sahipliği yaptı.

BİRÇOK ULUSLARARASI ÖDÜL SAHİBİ

Atatürk Havalimanı bu süreçte, 2016'da "Avrupa'da En Fazla Yeni Uzun Menzilli Güzergaha Sahip Havalimanı Ödülü", 2015'te "Avrupa'da Hizmet Kalitesini En Fazla Geliştiren Havalimanı Ödülü", 2014'te "Avrupa'nın En Yoğun Dördüncü Havalimanı", 2014'te "50 milyon yolcu ve üstü kapasiteli havalimanları" kategorisinde "Dünyanın En İyi 10. Havalimanı Ödülü"ne layık görüldü.

Havalimanı, aynı yıl yine 25 milyon yolcu ve üstü kapasiteli havalimanları kategorisinde, "Avrupa'nın En Hızlı Büyüyen Havalimanı" ile 2010'da "Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı Ödülü"ne hak kazandı.