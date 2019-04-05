Yalova'da CHP'li Salman'ın seçimi kazandığı kesinleşti

YSK kararı sonrası Yalova'da CHP'li Vefa Salman'ın seçimi kazandığı kesinleşti.
Yalova konusunda alınan bu karar, YSK'nın esastan YSK'nın 31 Mart Yerel Seçimlerinde esastan aldığı ilk karar oldu.
YSK, Yalova'da CHP'nin itirazı üzerine il seçim kurulunun aldığı yeniden sayım kararını durdurdu.
YSK kararı sonrası Yalova'da CHP'li Vefa Salman'ın seçimi kazandığı kesinleşti.
Yalova konusunda alınan bu karar, YSK'nın esastan YSK'nın 31 Mart Yerel Seçimlerinde esastan aldığı ilk karar oldu.
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