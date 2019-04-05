CHP'li Tanal ile A Haber muhabiri tartıştı: Türkiye'ye doğru bilgi vermek zorundasın

CHP İstanbul Milletvekili ile A Haber muhabiri arasında, yeniden oy sayımı işleminin yapıldığı sırada bir tartışma yaşandı.

Olay, İstanbul'da Ümraniye İlçe Seçim Kurulu'nda meydana geldi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, canlı yayın sırasında A Haber muhabirine tepki gösterdi.

Tanal, muhabirin CHP'nin oylarını eksik söylediğini savundu.

Bunun üzerine muhabir, "Bana öyle söylediler, ben de onu söylüyorum. Burada mı müdahale edilir ağabey, canlı yayında?" dedi. Mahmut Tanal ise, "Beyefendi Türkiye'ye yanlış bilgi veriyorsun" karşılığını verdi.

Daha sonra ikili arasında şu diyalog geçti:

Muhabir: Gelip söylesene önceden o zaman ağabey. Bak adam gelip söylüyor.

Tanal: Türkiye'ye doğru bilgi vermek zorundasın beyefendi.

Muhabir: Ya geç yerine ağabey ya.