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08:22 05 Nisan 2019
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    Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış

    AK Parti kurucularından Yakış'ın 31 Mart yorumu: Daha dananın kuyruğu kopmadı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1278)
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    AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, 'oy sayımında usulsüzlük' tartışmalarına sahne olan yerel seçimlerle ilgili olarak "Daha dananın kuyruğu kopmadı" yorumunu yaptı.

    AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Deutsche Welle (DW) Türkçe'den Hilal Köylü'nün sorularını yanıtladı.

    "Mazbatamı verin diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na, AKP neden tepki koyuyor?" sorusuna Yakış, şu yanıtı verdi:

    Hasan Öztürk
    © Fotoğraf: Twitter
    Öztürk: Erdoğan'ın uyarılarına kulak tıkayanların hala var olduğu İstanbul seçimlerinde görülüyor
    "Daha dananın kuyruğu kopmadı. Son anda ketenpereye getirip AKP'ye kazandırmak istiyorlar. İstanbul, bir siyasi parti için hayatta kalma mücadelesinin en yüksek olduğu yer, ki AKP için de öyle. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu defalarca söyledi. ‘İstanbul demek, Türkiye demek' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kaynak alan ve Sayın Cumhurbaşkanının oğlu ile kızının sahibi olduğu vakıflar da dahil onlarca vakıf olduğunu herkes biliyor. Hepsi, belediyenin parasıyla ayakta duruyor.

    O kaynakları kim yönetiyorsa bir avantaj sağlıyor. Eğer İstanbul CHP'nin eline geçerse, AKP'nin kurallara aykırı bir harcama yapıp yapmadığı ortaya çıkacak. Yandaş şirketlerin muslukları kesilecek. İşte bu yüzden İstanbul konusunda büyük kavga koparıyorlar."

    Köylü'nün devamında yönelttiği sorular ve Yakış'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    - AKP; başta Ankara ve İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde neden muhalefetin önüne çok geçemedi? Seçim kampanyalarında bir terslik mi vardı?

    İbrahim Karagül
    © Fotoğraf : Twitter
    Yeni Şafak'ın yayın yönetmeni: Konu seçimlerden bağımsız, bir milli güvenlik hassasiyeti ile ele alınmalıdır
    Eminim ki AKP içindeki çok sayıda insan iktidarın ayrıştırıcı söylemine karşıydı. Ve bunu dile de getirdiler. Onları dinleyen olmadı. Seçimi beka meselesi olarak göstermek büyük yanlıştı, çok büyütüldü bu konu. Olayın beka meselesi olmadığını onlar da biliyordu. AKP, istediği oyları yakalayamadıysa ekonomideki büyük bozulmadan dolayı yakalayamadı. Tüketimi artırdılar ama üretime destek vermediler. Tanzim satışlar gibi geçici çözümlerle halkın karşısına çıktılar. Erdoğan'ın da hatası oldu.

    - Erdoğan'ın nasıl hatası olduğunu düşünüyorsunuz?

    Rehberi karga olanın meselesi… Erdoğan, etrafına ‘evet efendimcileri' topladı. Kendisine itiraz edebilecek, olayları doğru düzgün sorgulayacak insanları etrafından uzaklaştırdı. Ben Turgut Özal'dan bilirim. O da kendi bildiğini yapardı ama kendi bildiğini yapmadan önce herkesi, her tür görüşü dinlerdi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kendine itiraz edebilecek kapasitedeki insanları çevresinden uzaklaştırdı ama herkes de biliyor ki, gemi su almaya başladığında gemiyi ilk terk edecek olanlar o ‘evet efendimciler'. Sapasağlam kalanlar ise hep doğruyu söylemekten korkmayanlar, çekinmeyenler olacak.

    - İstanbul konusunda atılacak adım ne olmalı?

    Mahmut Tanal
    © Fotoğraf: Twitter
    CHP'li Tanal ile A Haber muhabiri tartıştı: Türkiye'ye doğru bilgi vermek zorundasın
    AKP ve Erdoğan ‘YSK beni kazandırmalı' çabasına girmemeli. YSK, görevini hukuk kuralları içinde yapmalı. YSK, seçim sonuçlarını dürüst bir şekilde açıklamalı. Eğer bu sağlanmazsa ‘Cumhur İttifakı oyların yüzde 51,6'sını aldı, AKP Türkiye'de birinci parti' diyen AKP, kendi seçmeninden tamamen uzaklaşır. Çünkü halk, doğruları görmek istiyor. Eğer YSK, dürüst bir şekilde, olana bitene açıklama getiremezse uluslararası camiada Türkiye'nin prestiji tamiri mümkün olmayan zarar görür.

    - Türkiye'nin ev ödevlerine mi dikkat çekmek istiyorsunuz?

    YSK'nın dürüstçe açıklama yapmasının önünü açmak zorunda olan AKP, daha sonra uluslararası dünyaya güven mesajı vermeli. Yapısal reformlara yönelmeli. Herkes gördü ki, ‘Ekonomide iyi gidiyoruz' açıklamaları sonuç vermiyor. Dünyaya yapısal anlamda nasıl reformlar üzerinde durulacağı iyi açıklanmalı. Uluslararası dünyayla iyi ilişki kurulmazsa Türkiye'nin kaybedeceklerini herkesin bilmesi gerekiyor. Yargı, temel haklar, ifade özgürlüğü konusunda ülkenin gündemi nedir? Dünya bunu görmek istiyor.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1278)
    Etiketler:
    dana, Şaibe, belediye, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Yakış, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye
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