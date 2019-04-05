AK Parti kurucularından Yakış'ın 31 Mart yorumu: Daha dananın kuyruğu kopmadı

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Deutsche Welle (DW) Türkçe'den Hilal Köylü'nün sorularını yanıtladı.
"Mazbatamı verin diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na, AKP neden tepki koyuyor?" sorusuna Yakış, şu yanıtı verdi:
O kaynakları kim yönetiyorsa bir avantaj sağlıyor. Eğer İstanbul CHP'nin eline geçerse, AKP'nin kurallara aykırı bir harcama yapıp yapmadığı ortaya çıkacak. Yandaş şirketlerin muslukları kesilecek. İşte bu yüzden İstanbul konusunda büyük kavga koparıyorlar."
Köylü'nün devamında yönelttiği sorular ve Yakış'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:
- AKP; başta Ankara ve İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde neden muhalefetin önüne çok geçemedi? Seçim kampanyalarında bir terslik mi vardı?
- Erdoğan'ın nasıl hatası olduğunu düşünüyorsunuz?
Rehberi karga olanın meselesi… Erdoğan, etrafına ‘evet efendimcileri' topladı. Kendisine itiraz edebilecek, olayları doğru düzgün sorgulayacak insanları etrafından uzaklaştırdı. Ben Turgut Özal'dan bilirim. O da kendi bildiğini yapardı ama kendi bildiğini yapmadan önce herkesi, her tür görüşü dinlerdi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kendine itiraz edebilecek kapasitedeki insanları çevresinden uzaklaştırdı ama herkes de biliyor ki, gemi su almaya başladığında gemiyi ilk terk edecek olanlar o ‘evet efendimciler'. Sapasağlam kalanlar ise hep doğruyu söylemekten korkmayanlar, çekinmeyenler olacak.
- İstanbul konusunda atılacak adım ne olmalı?
- Türkiye'nin ev ödevlerine mi dikkat çekmek istiyorsunuz?
YSK'nın dürüstçe açıklama yapmasının önünü açmak zorunda olan AKP, daha sonra uluslararası dünyaya güven mesajı vermeli. Yapısal reformlara yönelmeli. Herkes gördü ki, ‘Ekonomide iyi gidiyoruz' açıklamaları sonuç vermiyor. Dünyaya yapısal anlamda nasıl reformlar üzerinde durulacağı iyi açıklanmalı. Uluslararası dünyayla iyi ilişki kurulmazsa Türkiye'nin kaybedeceklerini herkesin bilmesi gerekiyor. Yargı, temel haklar, ifade özgürlüğü konusunda ülkenin gündemi nedir? Dünya bunu görmek istiyor.
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