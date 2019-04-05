İmamoğlu: 'Eyüp Sultan Hazretleri'nin olduğu yer daha gizli, orada ibadetimizi yapalım' dedim, izin verilmedi

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 119 bin 652 geçersiz oyun sayıldığını, 17 ilçede sayımın sonuçlandığını söyledi. İmamoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme talep etmekten kaçınmayacağını ifade etti.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına katıldı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan ve İstanbul'da 119 bin 652 geçersiz oyun sayıldığını, 17 ilçede sayımın sonuçlandığını söyleyen İmamoğlu, "Aradaki fark 18 bin 742" dedi.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

© AA / İsa Terli İmamoğlu: 11 ilçede geçersiz oyların sayımı bitti, aradaki fark 19 bin 552

"Her şey bir deneyimdir. Yarınlarda yanlış yapmamak adına bir deneyim. sürece katkı veren avukatlarımıza, çalışanlarımıza, kadınlara, gençlere teşekkür ediyorum. Keşke bu süreç uzamasaydı. 17 ilçe sonuçlandı. 18 bin 742 aradaki fark. 119 bin 652 geçersiz oy sayıldı. 785 oy benim adıma geçerli hale getirildi. Aradaki fark 1389."

AK Parti kanadının seçimi sıkıntıya soktuğunu savunan İmamoğlu, AK Partili yetkililere "Bütün süreci siz hazırladınız, bütün önlemleri siz aldınız. 'En güvenli sistem bizde' dediniz, 1 milyon insanın görevli olduğunu siz söylediniz" diye seslendi.

'YETKİLİLER İZİN VERMEDİ'

Küçükkaya, daha sonra Sözcü gazetesinin bugünkü "Huzur duası" manşetini gösterdi. Söz konusu fotoğrafla ilgili konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Dedim ki 'Camiye girmeyeyim, Eyüp Sultan Hazretleri'nin olduğu yer daha gizli, orada ibadetimizi yapalım.' Açılmadı biliyor musunuz? Herkese açılır, ben biliyorum. Ben de kıldım orada. Açılmadı, izin verilmedi. Sonra yandaki bir başka küçük türbe var, orada ettim. Ben Eyüp Sultan'a gidişimi basına duyurmadım. Orada bir kadın adayımız vardı. Çok, çok üzülmüştüm. Dedim 'Hem seni ziyaret edeceğim, hem de Eyüp Sultan'ı ziyaret edeceğim.' Böyle şeyleri yaşadıkça çok üzülüyorum. Bu memleket bizim."

#Ekremİmanoğlu: “Eyüp Sultan Hz. türbesine girmek istedim bana açılmadı. Oradaki yetkililer bana izin vermedi.” #ÇalarSaat pic.twitter.com/Exc4VmtBHn — FOX HABER (@FOXhaber) April 5, 2019

​'KAZANANA KADAR SEÇİM Mİ O ZAMAN?'

İmamoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ün "İstanbul'da seçimler yenilenmeli" ifadesini de değerlendirdi.

"Seçimi kazandığıma inanmasam, elimizdeki veriler bunu göstermese, Allah şahit çıkar 'Kaybettik' derim" açıklamasında bulunan İmamoğlu, "Her seçimde tekrar tekrar mı sayalım? Seçimden kurtulamıyoruz. Kazanana kadar seçim mi o zaman?" diye sordu.

İmamoğlu, Küçükkaya'nın "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşür müsünüz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Sayın Erdoğan 16 milyon vatandaştan birisi. Ayrıca cumhurbaşkanı. Görüşme talep etmekten kaçınmam."

BAHÇELİ'YE YANIT

Öte yandan İmamoğlu, sabah saatlerinde RS FM'de yayınlanan Seyr-i Sabah programına konuk oldu. Burada Zafer Arapkirli'nin sorularını yanıtlayan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli hakikaten çok ağır olur" açıklamasına yanıt veren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Şöyle herkesin fikrine saygı duyuyoruz ancak biz kendi fikrimizi açıklamakla yükümlüyüz. Bizim itidalli dilimizin ve topluma dönük aktarımlarımızın herkes farkında. Hukuki mücadele kavramının dışında, hiçbir şey katmadan bir şey söyledik. Biz 145 yıllık demokrasi mücadele olan bir toplumun kavramları üzerinden hareket ediyoruz.

Kargaşa, karmaşa yaratacak süreçlerin karşısında önce ben dururum. Bunun bizim tavrımız gibi algılanması üzücü. Biz adalet çağrısı yapıyoruz. Seçim süreçleri ortada. Matematiği ortada. Bizim talebimiz bu yönde. 'Mazbatamı verin' tarzında bir sözüm bir cümlemde geçti. Onun dışında bir şey geçmedi. Hep 'Hakkımızı' istiyoruz dedik. 16 milyon insana karşı sorumluyuz artık. Takıntı yapılan şey 'Kendini niye İBB Başkanı' olarak tanımladı.

Orada da aslında çok net ifade ediyorum. Birkaç yerde açıklamalarım oldu. Ya Zafer Bey, bütün İstanbul'u afişle donatacaksınız. O gece saat daha 10-11 gibi 'Kazandık' diye açıklama yapacaksınız. Biz çok saygın davranmaya çalıştık."