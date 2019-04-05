Kayıt
10:47 05 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Binali Yıldırım

    Sarıkaya: Yıldırım'a 'Kazandık' açıklaması yaptırılması, 'görevlilerin sandığı terk edip okeye gitmesine' neden olmuş

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1284)
    0 03

    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 31 Mart gecesine ilişkin olarak "AA’nın oyların yüzde 98,2’sinin sayıldığını ileri sürmesi, AK Parti Büyükşehir adayı Binali Yıldırım’a da 'Biz kazandık' açıklaması yaptırılması, 'görevlilerin sandığı terk edip, okeye gitmesine' neden olmuş" dedi.

    Muharrem Sarıkaya, Habertürk'te "Sayımın yarattıkları" başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul ve Ankara sandıklarının yeniden sayımı, tek başına oyların gerçeğini ortaya çıkarmadı. Partilere de kendi gerçeğini göstermeye aracılık etti. Nasıl ki fasulye deyince pilav, cacık, turşuyu akla getirir; oy sayımı da düşünsel ardılda var olan birçok birikimi ortaya döktü" ifadesini kullandı.

    Sarıkaya şöyle devam etti:

    "Öncelikle iktidarda olanın da güvenliğinden sorumlu olduğu sandıkta haksızlığa uğrama iddiasında bulunabileceğini gösterdi.

    Melih Gökçek
    © AA /
    Gökçek: 1999'da 80 bin oyumu yemişlerdi
    İktidardan devam edersek…

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, parti kadroları konusunda ne denli haklı olduğunu bir daha kanıtladı…

    CEVALLİYETİ TÜKETTİ

    ‘Yerelin Sandığı' dizi yazısı için çıktığım Anadolu seçim turunda bunu birçok yerde görmüş, hatta AK Parti'nin bazı il başkanları ve tesadüf eseri sahada karşılaşıp sohbet ettiğim Genel Başkan yardımcılarından bazılarıyla da paylaşmıştım.

    ‘İktidar rehavetinin, parti kadrolarındaki cevvaliyeti, davasına canhıraş sahiplenmedeki gayretkeşliği tükettiğini' tespit etmiştim.

    Bu gözlemim, gözetmen ve parti görevlilerinin sandık başında vazifelerini layıkıyla yapmamasıyla da ispatlanmış durumda.

    Pusulalara bakmamış veya hiç umursamamış; itiraz veya hata kaydını düşme gereği duymamışlar.

    Ya da itirazın yapılması konusunda önceden bir öğreti verilmemiş.

    AA'NIN ETKİSİ

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 /
    İmamoğlu: 'Eyüp Sultan Hazretleri'nin olduğu yer daha gizli, orada ibadetimizi yapalım' dedim, izin verilmedi
    AK Parti'nin etkin isminin ileri sürdüğüne göre birçoğu da sandık başındaki görevini erken saatte terk etmiş…

    Bu sürece de Anadolu Ajansı katkı vermiş.

    A.A'nın oyların yüzde 98,2'sinin sayıldığını ileri sürmesi, AK Parti Büyükşehir adayı Binali Yıldırım'a da ‘Biz kazandık…' açıklaması yaptırılması, ‘görevlilerin sandığı terk edip, okeye gitmesine' neden olmuş…

    İtiraz olmayan, şerh konulmayan sandıkların yeniden sayımının YSK'nın 1984'den bu yana gelen teamüllerinin dışına çıktığı konusunu bir tarafa bırakıyorum.

    Sandık başında yaşananların ortaya çıkması AK Parti'ye de önemli bir veri sundu…

    Bugüne kadar sandık konusunda en başarılı olduğu mega kentte, il yönetiminin kontrol başta olmak üzere hatalarını da ortaya döktü…

    CHP'YE KATTIKLARI

    YSK'nın bugüne kadarki teamüllerini çiğnediği, ‘itirazda' bulunulmayan sandıkların da ‘somut gerekçe ve delil sunulmadığı halde' saydırdığı iddiasında bulunabilir.

    Abdurrahman Dilipak
    © AA /
    Dilipak: İktidara yakın merkezden iş alan birtakım 'tuzu kuru' iş adamları ortalıktan kaybolmaya başlayacaklardır
    Ama bunun da kendisine önemli bir getiri sundu…

    Hatta İmamoğlu hakkında ileri sürülebilecek her türlü olumsuz algının kaldırılmasında da fırça vazifesi gördü; bir tek toz dahi bırakmadı.

    Devam eden sayım ne getirir bilinmez, ama İmamoğlu hakkında kimse bundan böyle çıkıp haksız oy aldı diyemez…

    VOLTRANI OLUŞTURDU

    CHP açısından getirdiği bir diğer kazanç, Adalet Yürüyüşü sonrası kongre ile yok olan parti içi voltranın tekrar kurulmasına aracılık etti.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bundan böyle herkesin yönünü döndüğü, liderliğini sorgulama sürecini geriye bıraktığı bir pozisyona getirdi.

    Bundan böyle İmamoğlu ile arasında sorun olmadığı sürece, kimse Kılıçdaroğlu'na karşı en azından bir süre liderliğe soyunma cesareti gösteremez.

    Herkes rotasını çizerken bundan böyle kerterizini Genel Merkeze bakarak alır…

    KADRO HANDİKABI

    Cem Küçük
    © Fotoğraf : Twitter
    Cem Küçük: Özeleştiri yapmalıyız, Hem AK Parti teşkilatları hem de bizim taraf medyası olarak kendimize gelmeliyiz
    Şurası kesin ki Kılıçdaroğlu da bunu hak etti…

    Bir yandan zor koşullar altında ittifakı oluştururken, parti içinden gelen tepkilere aldırış etmedi, aday tespitindeki haklılığını da sandıkla gösterdi.

    Belediye başkan adaylarının ağırlıklı bölümünü görevdeki başkanlar arasından seçti.

    Ortaya çıkabilecek acemilik, ehliyetsizlik sorununu da ortadan kaldırdı…

    Beraberinde yetişmiş kadrolarını da bir üste taşıyacakları için 1989 seçimi sonrasındakine benzer krizler için de tedbiri baştan aldı.

    Unutulmamalı ki 1989 sonrası İstanbul skandalı da belediyenin siyasi değil, bürokratik kadrolarından dolayı yaşanmıştı; Ergun Göknel İSKİ Genel Müdürü idi…

    KILIÇDAROĞLU KATKISI

    Kılıçdaroğlu sayım sürecinde de moral desteğinin oluşmasına da katkı yapmış…

    CHP milletvekilleri Veli Ağababa ve Yunus Emre'den öğrendim kadarıyla Kılıçdaroğlu günün ilk ışıklarına kadar sandık başında nöbet tutan milletvekillerini arayıp teşekkür ediyormuş.

    Herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sorup, moral veriyormuş.

    Kemal Kılıçdaroğlu - Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : DHA
    Öztürk: Kılıçdaroğlu, MYK'ya 'Yavaş'ın adaylığı geçmezse genel başkanlığı kesin olarak bırakıyorum' dedi
    Bu da milletvekillerine motivasyon kazandırmış; birleşmişlik duygusu yükseltmiş.

    Şurası kesin ki elindeki büyükşehirleri kaybetmedi, üstüne önemli belediyeleri de alarak hem kadro, hem de tabandaki moral seviyesini yükseltti.

    CHP'nin de başarabileceğini sergiledi; ama şova da dönüştürmedi.

    Ancak bunun hangi oranda devam edeceği de yine CHP'ye bağlı…

    Çünkü belediyelerle birlikte taban beklentisi arttı; merkezi idareden iş bulma sorunu yaşayan kadroların taleplerinin yükselmesine neden oldu.

    Bu da CHP'nin önümüzdeki dönemde yakaladığı ivmeyi korumasının önündeki en önemli handikap olarak duruyor.

    Belki büyükşehir belediye meclislerinin Cumhur İttifakı ağırlığında olmasını bir avantaja dönüştürüp, denge denetleme görevi verirken, eleman alamamanın da gerekçesi yapabilir.

    TEŞKİLAT SORUNU

    CHP açısından bir diğer sorun da teşkilat yapısı…

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / İbrahim Erikan
    Seçim sonrası itiraz edilen sandıklarda durum ne?
    ‘Yerelin Sandığı' dizi yazısı için Anadolu'nun hemen her bölgesine gittim ve CHP teşkilatının da kapısı çaldım.

    Tabii ki içlerinde çok başarılı olanları var, onları tenzih ederim.

    Ama öyle yerler var ki il başkanının görevinden de kendinden de haberi yok…

    Bu tür yapıların, hükümet ve yerel iktidarına yarattığı ağır yük de siyasi tarihin acı olaylar sayfasında sıralı…

    Özetle, tekrar sayım belki sinirleri biraz gerdi, ama bütün partilere de kendini görme olanağı sundu."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1284)
    Etiketler:
    sandık, açıklama, aday, belediye, yerel seçim, AA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, AK Parti, Binali Yıldırım, Muharrem Sarıkaya, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Başkanlık yarışı bu sefer anaokulunda
    Başkanlık yarışı bu sefer anaokulunda: Beni seçerseniz annem size pasta yapacak
    Karikatür
    ‘NATO, ABD’den silah alanların kulübüne dönüştü’
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet