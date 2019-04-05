Altaylı: Geçmişte Babacan ile çalışmış eski bir bürokrat 'Ali Bey'in parti kuracağını hiç zannetmiyorum' dedi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, geçmişte eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile çalışmış bir bürokratla dün karşılaştığını söyledi. Altaylı, bu kişinin kendisine "Fatih Bey, Ali Babacan'ın parti kuracağını hiç zannetmiyorum" dediğini aktardı.

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Yasaya koyun ki adalet olsun" başlığıyla yayımlanan yazısında yeni parti kurulacağı iddiasına dair bilgi paylaşımında bulundu.

"Ben Ali Babacan'ın da bir parti hazırlığı ya da fikri içinde olduğunu yazdım ya birkaç kez, buna gülenler olmuş" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri de geçmişte Ali Babacan ile birlikte çalışmış bir eski bürokrat.

Dün bir yerde karşılaştık.

Biraz sohbet ettik.

'Fatih Bey, Ali Babacan'ın parti kuracağını hiç zannetmiyorum' dedi.

Niye diye sordum tabii ki!

Yanıtı çok hoştu:

'Ali Bey çok düzgün, çok dikkatli, tek bir ayıbını görmediğim çok iyi bir bakandı. Sıfır hata ile iş yapmaya çalışırdı. Benden eski tanıyanlar okulda da öyle olduğunu söylerler hep. Ben size Ali Bey'in niye parti falan kurmayacağını anlamanız için bir örnek vereyim.

Ali Babacan yurt dışı seyahatlere giderken cebine pasaportunu koyardı. Ama pasaportu cebine koymadan önce iki fotokopisini çeker onlardan birini çantasına, diğeri de öbür cebine koyardı. Böylesine temkinli biridir. Sizce böyle bir karakter yeni parti kurup kendini oraya atar mı?'."