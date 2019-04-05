Altaylı: Geçmişte Babacan ile çalışmış eski bir bürokrat 'Ali Bey'in parti kuracağını hiç zannetmiyorum' dedi

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Yasaya koyun ki adalet olsun" başlığıyla yayımlanan yazısında yeni parti kurulacağı iddiasına dair bilgi paylaşımında bulundu.
"Ben Ali Babacan'ın da bir parti hazırlığı ya da fikri içinde olduğunu yazdım ya birkaç kez, buna gülenler olmuş" diyen Altaylı, şöyle devam etti:
Dün bir yerde karşılaştık.
Biraz sohbet ettik.
'Fatih Bey, Ali Babacan'ın parti kuracağını hiç zannetmiyorum' dedi.
Niye diye sordum tabii ki!
Yanıtı çok hoştu:
Ali Babacan yurt dışı seyahatlere giderken cebine pasaportunu koyardı. Ama pasaportu cebine koymadan önce iki fotokopisini çeker onlardan birini çantasına, diğeri de öbür cebine koyardı. Böylesine temkinli biridir. Sizce böyle bir karakter yeni parti kurup kendini oraya atar mı?'."
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