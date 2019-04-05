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12:22 05 Nisan 2019
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    Kenan Demir

    Oda TV: A Haber’in 'seçim analisti' kebapçı çıktı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Oda TV'de yer alan haberde, A Haber canlı yayınında 'ABD seçim analisti' sıfatıyla değerlendirmelerde bulunan Kenan Demir'in 'kebapçı' olduğu ileri sürüldü.

    Mahmut Tanal
    © Fotoğraf: Twitter
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    Oda TV'de "A Haber'in seçim yorumcusu bakın kim çıktı" başlığıyla yayımlanan haberde "Türkiye yerel seçimleri geride bıraktı. İstanbul'da kazanan ise resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu oldu. AKP'nin İstanbul'daki itirazları yüzünden seçimler nihayete eremiyor. Sandıklar defalarca sayılıyor" dendi.

    Haberin devamında şu iddialar yer aldı:

    "Tüm bu tartışmalar devam ederken hükümete yakın A Haber televizyonu seçimlerde usulsüzlük olduğunu iddia ediyor. İddiasını güçlendirmek için de ABD seçimlerini örnek verdi.

    Canlı yayına 'ABD seçim analisti' unvanıyla Kenan Demir isimli birini çıkardılar.

    ANALİST DEĞİL

    Demir, ABD seçimlerindeki itirazları, oyların sayımını anlattı.

    Sosyal medya hesabından da 'Mazbatayı verin diyenlere şu notu bırakın. Halkın iradesiyle kazanılan her makamın mazbatası verilir ama bir usulsüzlük söz konusuysa sonuna kadar araştırılır. Bırakın YSK görevini yapsın. Belediye Başkanlığı hiçbir yere kaçmıyor' dedi.

    Kenan Demir, A Haber'in iddia ettiği gibi "ABD seçim analisti" değil. ABD'de North Carolina'da Sultan Kebap isimli mekanın sahibi.

    EVLATLIK OLARAK ABD'YE GİTTİ; AKP'DEN TOKAT MİLLETVEKİLİ OLMAYA ÇALIŞTI

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / İsa Terli
    İmamoğlu: Keşke AA'ya bir cümle söyleseydiniz
    ABD'ye gidiş hikayesi de çok ilginç… Tokat doğumlu olan Kenan Demir, maddi imkansızlıklardan 12 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşir. Bir bakkalda çıraklık yapmaya başlayan Demir ile evine sürekli siparişlerini götürdüğü Efes Pilsenli basketbolcu Chris Corchiani arasında zamanla bir bağ oluşur. Kenan'ın çok zor bir hayatı olduğunu ve küçük yaşta gece gündüz çalıştığı için okula da gidemediğini fark eden Corchiani, eşi ile birlikte Kenan Demir'in ailesini ziyaret ederler ve onların da onayı ile zorlu bürokratik mücadelelerin ardından Kenan'ı evlat edinirler. Kenan Demir, yeni ailesi ile birlikte Avrupa'yı dolaşır ve sonunda Amerika'ya yerleşirler.

    Kenan Demir, AKP'den Tokat Milletvekili olmak için çabaladı ancak amacına ulaşamadı…

    A Haber, ne kadar çaresizlik içindeyse artık ABD'de kebapçı olan bir ismi 'ABD seçim analisti' diye ekranlara çıkardı ve Türkiye'deki seçimleri yorumlattı."

    Etiketler:
    analist, seçim, kebap, Kebapçı, Oda Tv, Kenan Demir, Türkiye
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