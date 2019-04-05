Oda TV: A Haber’in 'seçim analisti' kebapçı çıktı

Haberin devamında şu iddialar yer aldı:
"Tüm bu tartışmalar devam ederken hükümete yakın A Haber televizyonu seçimlerde usulsüzlük olduğunu iddia ediyor. İddiasını güçlendirmek için de ABD seçimlerini örnek verdi.
Canlı yayına 'ABD seçim analisti' unvanıyla Kenan Demir isimli birini çıkardılar.
ANALİST DEĞİL
Demir, ABD seçimlerindeki itirazları, oyların sayımını anlattı.
Sosyal medya hesabından da 'Mazbatayı verin diyenlere şu notu bırakın. Halkın iradesiyle kazanılan her makamın mazbatası verilir ama bir usulsüzlük söz konusuysa sonuna kadar araştırılır. Bırakın YSK görevini yapsın. Belediye Başkanlığı hiçbir yere kaçmıyor' dedi.
#MazbatayıVERİN diyenlere şu notu bırakın. Halkın iradesiyle kazanılan her makamın Mazbatası verilir ama bir usülsüzlük söz konusuysa sonuna kadar araştırılır. Bırakın YSK görevini yapsın. Belediye Başkanlığı hiç bir yere kaçmıyor. #MazbatamiziAlacagiz pic.twitter.com/j3PKShPKBg— Kenan Demir (@kenandemir_tr) April 5, 2019
Kenan Demir, A Haber'in iddia ettiği gibi "ABD seçim analisti" değil. ABD'de North Carolina'da Sultan Kebap isimli mekanın sahibi.
EVLATLIK OLARAK ABD'YE GİTTİ; AKP'DEN TOKAT MİLLETVEKİLİ OLMAYA ÇALIŞTI
Kenan Demir, AKP'den Tokat Milletvekili olmak için çabaladı ancak amacına ulaşamadı…
A Haber, ne kadar çaresizlik içindeyse artık ABD'de kebapçı olan bir ismi 'ABD seçim analisti' diye ekranlara çıkardı ve Türkiye'deki seçimleri yorumlattı."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)