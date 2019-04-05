İkinci kez belediye başkanı seçilen AK Partili Vural, makam odasının kapısını söktürdü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapılan yerel seçim sonucu ikinci kez belediye başkanı seçilen AK Partili Kemal Vural, sabah saatlerinde partililer ve meclis üyeleri ile birlikte adliyeye gitti.

Mazbatasını alan Vural, daha sonra belediyeye gitti ve makam odasının kapısının sökülmesi talimatını verdi.

Kapıyı söktürdükten sonra makamına geçen ve tebrikleri kabul eden Vural, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

İkinci kez seçildiği görevinin ilk döneminde makam odasının kapısını her zaman açık tuttuğunu, yeni dönemde ise tamamen söktürme kararı aldığını belirten Başkan Vural, "Tekrar bu görevi bize layık gören İslahiye halkına çok teşekkür ediyorum. Milletimiz üzerine düşeni yaptı şimdi sıra bizde. Çalışmalarımızla ilçemizi daha güzel ve yaşanılır hale getirmek istiyoruz. Halkımıza 5 yıldır açık olan kapımız, bundan sonra aramızda hiç olmayacak" diye konuştu.

İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın talimatıyla sökülen makam odasının kapısı, görevliler tarafından belediyenin deposuna taşındı.