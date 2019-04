CHP'den Ankara açıklaması: Yavaş 124 bin 489 oy farkıyla seçimi kazandı

CHP'li Güvener, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Ankara'da Mansur Yavaş'ın, İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçildiğini ifade etti.

Seçim öncesinde başlatılan ortamı germe ve manipülasyon sürecinin, iktidar partisi tarafından ısrarla sürdürüldüğünü kaydeden Güvener, "Kamuoyunu yanıltmaya ve korkutup geri çekmeye zorlayan bu tutumu kınıyoruz" dedi.

Sonuçların ortada olduğunu dile getiren Güvener, şöyle konuştu:

"Sayın Mansur Yavaş, 124 bin 489 oy farkıyla seçimi kazanmıştır. Bütün sandık başkanlarının kamu görevlileri arasından seçildiğini hatırlatmak isterim. Her sandıkta seçime giren bütün partilerin görevlileri var. Her parti ayrıca müşahit de görevlendirmiş durumdadır. Sandık başında tutulan tutanaklara hiç kimse itiraz etmemiş. Buna rağmen oyları yeniden saydırmak için ısrar etmek, sandıktan çıkan sonucu kabul etmemektir. İktidar partisinin Sayın Genel Sekreteri, yaptıkları itiraz sonucu ortaya çıkan sonucu beğenmemiş. Diyor ki 'Beklentilerimizi karşılamadığı için yeniden itiraz edeceğiz.' Bunlar vahim sözlerdir. Seçmenin vermediğini, iktidar gücüyle almak istediklerinin itirafıdır. Bu, her şeyden önce milli iradeye saygısızlıktır."

'HAKKIMIZA, HUKUKUMUZA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Milli iradeye saygısızlık yaptırmayacaklarını belirten Güvener, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in 10 ilçede 2. kez yapılan sayım sonucunda gerçek olmayan rakamları vererek kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini ileri sürdü.

© AA / Binnur Ege Gürün AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti: 3 bin 217 sandıkta usulsüzlük var

Güvener, "Gururla ifade edebilirim ki Ankara'mız 124 bin 489 oy farkıyla seçimi kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı karşılamaya hazırdır. Seçmen kararını vermiş ve CHP adayı Sayın Mansur Yavaş'ı belediye başkanı seçmiştir" dedi.

Demokrasinin altın kuralının sandıktan çıkanı kabullenmek olduğunu belirten Güvener, "Hakkımıza, hukukumuza sonuna kadar sahip çıkacağız. Ne demokrasinin temel ilkelerinin çiğnenmesine izin veririz ne de seçmenin bize teslim ettiği iradesini çiğnetiriz. Buradan iktidar partisi yetkililerini seçmen iradesine saygı göstermeye davet ediyorum" diye konuştu.

'ŞAHİN 15 DEFA SAYIM MI YAPTIRACAK?'

İtirazlar sonucunda yapılan sayımlardaki sonuçları açıklayan Güvener, Altındağ'da CHP'ye 15 AK Parti'ye 30, Çamlıdere'de AK Parti'ye 6, Çubuk'ta CHP'ye 2 AK Parti'ye 32, Keçiören'deki 4 seçim kurulunda CHP'ye 113 AK Parti'ye 168, Polatlı'da CHP'ye 16 AK Parti'ye 37, Pursaklar'da CHP'ye 6 AK Parti'ye 55, Sincan'daki 2 seçim kurulunda CHP'ye 5 AK Parti'ye 22, Şereflikoçisahar'da ise CHP'ye 4, AK Parti'ye 30 oy çıktığını söyledi.

Güvener, buna göre Mansur Yavaş lehine 161, Mehmet Özhaseki lehine ise 369 oy yazıldığını, aradaki farkın 208 olarak gerçekleştiğini belirtti.

"Tüm ilçelerin sandıklarının yeniden sayımı söz konusu olur mu?" şeklindeki bir soru üzerine Güvener, Fatih Şahin'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Güvener, "İlçelere yapılan arzu ettiğimiz sonucu alıncaya kadar ne demek? 15 defa sayım mı yaptıracak? Seçim olmuştur, kazanan tarafı tebrik etmeleri gerekir. Ankara huzur istiyor" diye konuştu.