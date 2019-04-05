Sabah yazarı: Game of Thrones müthiş bir kampanya başlattı, acaba diyorum, benzer bir uygulama bizim Payitaht Abdülhamid dizisi için de yapılamaz mı?

"Ünlü Game of Thrones dizisinin yapımcıları, final sezonu öncesinde müthiş bir kampanya başlattılar. Dünyanın çeşitli yerlerine dizideki o muazzam tahtın kopyalarını sakladılar. Youtube'a da yer ve konum belirtmeden yerleştirilen tahtların görüntüsünü koyup bulabilen takipçilere cazip ödüller vâdettiler. Dizi yayına girene kadar bulunması gereken tahtlardan bugüne kadar dördünün yeri belirlendi. Diğer ikisinin nerede olduğu ise gizemini koruyor" diyen Aytuğ, aynısının TRT'de yayınlanan Payitaht: Abdülhamid dizisi için de yapılabileceğini belirterek şunları söyledi:
"Acaba diyorum, benzer bir uygulama bizim Payitaht: Abdülhamid dizisi için de yapılamaz mı? Sultan'ın oturduğu tahtın kopyaları yurdun çeşitli yerlerine saklansa, internet üzerinden bir yarışma düzenlense, dizinin son zamanlarda büyük ihtiyaç duyduğu dinamizm yeniden Payitaht'a kazandırılmış olmaz mı?"
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