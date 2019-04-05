Sabah yazarı: Game of Thrones müthiş bir kampanya başlattı, acaba diyorum, benzer bir uygulama bizim Payitaht Abdülhamid dizisi için de yapılamaz mı?

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşe yazısında Game of Thrones dizisinin reklam kampanyasından bahsederek aynısının 'Payitaht: Abdülhamid' dizisi için de yapılabileceğini iddia etti. Aytuğ, "Acaba diyorum, benzer bir uygulama bizim Payitaht: Abdülhamid dizisi için de yapılamaz mı?" ifadelerini kullandı.

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, 'Dünya tahtların peşindeyken' başlıklı bugünkü yazısında dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan ve final sezonunu yapan Game of Thrones dizisinin reklam kampanyasına değindi.

"Ünlü Game of Thrones dizisinin yapımcıları, final sezonu öncesinde müthiş bir kampanya başlattılar. Dünyanın çeşitli yerlerine dizideki o muazzam tahtın kopyalarını sakladılar. Youtube'a da yer ve konum belirtmeden yerleştirilen tahtların görüntüsünü koyup bulabilen takipçilere cazip ödüller vâdettiler. Dizi yayına girene kadar bulunması gereken tahtlardan bugüne kadar dördünün yeri belirlendi. Diğer ikisinin nerede olduğu ise gizemini koruyor" diyen Aytuğ, aynısının TRT'de yayınlanan Payitaht: Abdülhamid dizisi için de yapılabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Acaba diyorum, benzer bir uygulama bizim Payitaht: Abdülhamid dizisi için de yapılamaz mı? Sultan'ın oturduğu tahtın kopyaları yurdun çeşitli yerlerine saklansa, internet üzerinden bir yarışma düzenlense, dizinin son zamanlarda büyük ihtiyaç duyduğu dinamizm yeniden Payitaht'a kazandırılmış olmaz mı?"