CHP'li Tanal: İnternet hızı yavaşlatıldı, haberleşme özgürlüğümüz kısıtlanıyor

Sosyal medyada Turkcell ve Superonline aboneleri, bir süredir internet bağlantısına erişemediklerini belirtirken, Tanal, Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Tanal Twitter paylaşımında "İstanbul'da internet hızı yavaşlatıldı. Haberleşme özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Bu gösteriyor ki, Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olan Binali Yıldırım'la farkı aynen devam ediyor. Yetkililerden rica ediyorum bu sorunu çözün iletişim olanaklarımızı kolaylaştırın. Bu meselenin takipçisiyim" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da internet hızı yavaşlatıldı. Haberleşme özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Bu gösteriyor ki, Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olan Binali Yıldırım'la farkı aynen devam ediyor. Yetkililerden rica ediyorum bu sorunu çözün iletişim olanaklarımızı kolaylaştırın. Bu meselenin takipçisiyim — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) April 5, 2019

​Turkcell müşteri hizmetlerinin ise sosyal medyada kendilerine yöneltilen sorulara "Teknik çalışmalar nedeni ile yaşanan kesintiler için özür diler, gün içinde tekrar denemenizi rica ederiz" diye yanıt verdiği görüldü.

Teknik bir çalışma nedeniyle kesintiler yaşanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. İlerleyen saatlerde tekrar denemenizi rica ederiz. — TURKCELL Müşteri Hiz (@TurkcellHizmet) April 5, 2019

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