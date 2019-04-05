Yıldırım: Sayım tamamen bittiğinde işin değişeceği kanaatindeyiz

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, devam eden oy sayım süreciyle ilgili, "Beklemekten başka yapacak bir faaliyet yok" dedi. CHP'li Ekrem İmamoğlu ile aralarındaki farkın 18 bin civarına düştüğünü söyleyen Yıldırım, "Sayım tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz" ifadesini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yeniden yapılan sayımlar sonucunda aradaki farkın azaldığını söyledi.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım Binali Yıldırım: Mazbata kime verilirse başkan odur

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Seçimden sonra itiraz sürecinde söz Yüksek Seçim Kurulu'nun. İlçe ve il seçim kurullarında faaliyetler devam ediyor. Karşılıklı itirazlar var. Kimi kabul ediliyor, kimi reddediliyor. Şu anda beklemekten başka yapacak bir faaliyet yok. YSK bu süreci yönetecek. Seçimin sahibi YSK" dedi.

Seçim akşamı kendisine gelen sonuçlara göre 'Kazandım' açıklaması yaptığını ancak daha sonra şartların değiştiğini belirten Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bütün oylar yeniden sayılsa bile kendisinin fazladan 6 bin oy alacağı şeklindeki sözlerine yanıt verdi.

'ARADAKİ FARK 29 BİNDEN 18 BİN CİVARINA DÜŞTÜ'

Yıldırım, "Belli ki onlar önceden bu hesapları yapmışlar, bizim elimizde böyle bir hesap yok. Eğer bu kadar eminlerse buyursunlar sayalım, neticeyi görelim. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. İstanbullular da rahatlasın, adaylar da rahatlasın" ifadesini kullandı.

"Mazbatayı kime verirse YSK, başkan odur. Onun dışında başka bir şey söylememiz yakışık almaz" diyen Yıldırım, "Sayım tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz. Aradaki fark 29 binden 18 bin civarına düşmüş durumda. Bir yandan da işlemeler devam ediliyor. Daha sayılacak çok sandık var" diye konuştu.

Büyükçekmece'de AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 'seçim iptal edilsin' başvurusunun reddedilmesi hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Şu anda biz ne ilçe seçim kuruluyuz ne de il seçim kuruluyuz. Üzerimize elzem olmayan işlere karışmamız doğru olmaz. Bu kararların yeri YSK'dır" dedi.