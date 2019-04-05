Yıldırım: Sayım tamamen bittiğinde işin değişeceği kanaatindeyiz

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yeniden yapılan sayımlar sonucunda aradaki farkın azaldığını söyledi.
Seçim akşamı kendisine gelen sonuçlara göre 'Kazandım' açıklaması yaptığını ancak daha sonra şartların değiştiğini belirten Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bütün oylar yeniden sayılsa bile kendisinin fazladan 6 bin oy alacağı şeklindeki sözlerine yanıt verdi.
'ARADAKİ FARK 29 BİNDEN 18 BİN CİVARINA DÜŞTÜ'
"Mazbatayı kime verirse YSK, başkan odur. Onun dışında başka bir şey söylememiz yakışık almaz" diyen Yıldırım, "Sayım tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz. Aradaki fark 29 binden 18 bin civarına düşmüş durumda. Bir yandan da işlemeler devam ediliyor. Daha sayılacak çok sandık var" diye konuştu.
Büyükçekmece'de AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 'seçim iptal edilsin' başvurusunun reddedilmesi hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Şu anda biz ne ilçe seçim kuruluyuz ne de il seçim kuruluyuz. Üzerimize elzem olmayan işlere karışmamız doğru olmaz. Bu kararların yeri YSK'dır" dedi.
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