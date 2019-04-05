Kaza saat 10.30 sıralarında Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Tarihi taşınmanın sürdüğü Atatürk Havalimanı'na inen son uçakları cep telefonuyla görüntülediği iddia edilen sürücünün yavaşlamasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 8 araç birbirine girdi.
© Fotoğraf : DHA
Yaşanan kazada yaralanan olmazken kaza anı o sırada uçakları çeken bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Atatürk Havalimanı'na inen son uçakların görüntüsünü çekerken kazaya yol açtı: 8 araç birbirine girdi https://t.co/wMHWBlEG2l pic.twitter.com/jdZL6G1KJH— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 5, 2019
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