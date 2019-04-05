Erdoğan: Herkes haddini bilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden yerel seçim itiraz sürecine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Olayın seçim süreci bitmiştir, mahkeme süreci başladı" dedi. Erdoğan, "Ağzı olan konuşuyor çünkü yaşamamışlar" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Öncelikle şunu ifade etmemiz lazım, olayın seçim süreci bitti. Şimdi olayın mahkeme süreci var. Bu mahkeme sürecinde bu işin 3 basamağı var. İlçe, il seçim kurulları ve YSK.

— YSK, bu mahkeme sürecinin patronudur. Nihai karar oradan çıkacaktır. Bazen bakıyorum, ağzı olan konuşuyor. Yaşamamışlar, belirli kariyeri olan da konuşuyor. Ben damdan düşerek geldim. İstanbul'da tercihli oyla seçim yapıldığı zaman İstanbul'un ilçe ve il seçim kurullarından milletvekili seçilmiştim. Sonra İBB Başkanı oldum.

​- 30 büyükşehirin 15 tanesini biz aldık. Cumhur İttifakı olarak bizim aldığımız oy şu anda son gelişmelerle yüzde 53.3'tür.

— İlde (İl Seçim Kurulu) alınan neticeler bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa, bizim için nihai merci, Yüksek Seçim Kurulu'dur. Ondan sonra da Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat etme hakkımız var. Bu bir hakkın gasbı değildir.

— Bir defa şunu bilmeleri lazım, Türkiye dünyada ülkelerden bir ülke değildir. Herkes haddini bilecek. Türkiye'de katılımıyla, şu anda yüzde 82-83'e varan bir katılımın olduğu, bir demokrasi dersi tüm dünyaya verilmiştir. Bunlar böyle bir demokrasi mücadelesini veriyorlar mı? Vermiyorlar.

— Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil. Arada böyle bir fark var. Bunu bir defa önce tüm benim milletimin de bilmesi lazım ama şu anda Türkiye'ye hiç onları alakadar etmediği halde iç işlerine karışma gayreti içerisinde olan Amerika'nın bunu bilmesi lazım, Avrupa'nın bunu bilmesi lazım. Önce siz kendi haddinizi bilin.

— Bu 39 belediyenin 25 tanesini İstanbul'da Cumhur İttifakı, Bunlardan bir tanesi MHP'dir, 24 tanesi AK Parti'dir. Burada bir ders var. Bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa bu komisyonları da istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz.

— Ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı'yım. Bir Anıtkabir olayı yaşandı. Sen şu anda mazbatanı aldın mı? Almadın. Anıtkabir'in protokolünü de bilmiyor. Defterin nasıl yazılacağını da bilmiyor. Önce usul erkan öğrenmesi lazım. Böyle bir şeyi yazma hakkın yok. Bu yaptığı protokol usulü açısından yanlıştır. Hiçbir zaman bizler oradaki usule erkana aykırı hareket etmemişizdir. Ne oldu? Milli Savunma Bakanlığı defteri oradan çekti, aldı.