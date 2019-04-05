Kayıt
15:26 05 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    SON DAKİKA

    Erdoğan: Herkes haddini bilecek

    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 119

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden yerel seçim itiraz sürecine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Olayın seçim süreci bitmiştir, mahkeme süreci başladı" dedi. Erdoğan, "Ağzı olan konuşuyor çünkü yaşamamışlar" diye konuştu.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    — Öncelikle şunu ifade etmemiz lazım, olayın seçim süreci bitti. Şimdi olayın mahkeme süreci var. Bu mahkeme sürecinde bu işin 3 basamağı var. İlçe, il seçim kurulları ve YSK.

    — YSK, bu mahkeme sürecinin patronudur. Nihai karar oradan çıkacaktır. Bazen bakıyorum, ağzı olan konuşuyor. Yaşamamışlar, belirli kariyeri olan da konuşuyor. Ben damdan düşerek geldim. İstanbul'da tercihli oyla seçim yapıldığı zaman İstanbul'un ilçe ve il seçim kurullarından milletvekili seçilmiştim. Sonra İBB Başkanı oldum.

    ​- 30 büyükşehirin 15 tanesini biz aldık. Cumhur İttifakı olarak bizim aldığımız oy şu anda son gelişmelerle yüzde 53.3'tür.

    — İlde (İl Seçim Kurulu) alınan neticeler bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa, bizim için nihai merci, Yüksek Seçim Kurulu'dur. Ondan sonra da Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat etme hakkımız var. Bu bir hakkın gasbı değildir.

    — Bir defa şunu bilmeleri lazım, Türkiye dünyada ülkelerden bir ülke değildir. Herkes haddini bilecek. Türkiye'de katılımıyla, şu anda yüzde 82-83'e varan bir katılımın olduğu, bir demokrasi dersi tüm dünyaya verilmiştir. Bunlar böyle bir demokrasi mücadelesini veriyorlar mı? Vermiyorlar.

    — Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil. Arada böyle bir fark var. Bunu bir defa önce tüm benim milletimin de bilmesi lazım ama şu anda Türkiye'ye hiç onları alakadar etmediği halde iç işlerine karışma gayreti içerisinde olan Amerika'nın bunu bilmesi lazım, Avrupa'nın bunu bilmesi lazım. Önce siz kendi haddinizi bilin.

    — Bu 39 belediyenin 25 tanesini İstanbul'da Cumhur İttifakı, Bunlardan bir tanesi MHP'dir, 24 tanesi AK Parti'dir. Burada bir ders var. Bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa bu komisyonları da istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz.

    — Ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı'yım. Bir Anıtkabir olayı yaşandı. Sen şu anda mazbatanı aldın mı? Almadın. Anıtkabir'in protokolünü de bilmiyor. Defterin nasıl yazılacağını da bilmiyor. Önce usul erkan öğrenmesi lazım. Böyle bir şeyi yazma hakkın yok. Bu yaptığı protokol usulü açısından yanlıştır. Hiçbir zaman bizler oradaki usule erkana aykırı hareket etmemişizdir. Ne oldu? Milli Savunma Bakanlığı defteri oradan çekti, aldı.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Milli Savunma Bakanlığı, CHP, İBB, YSK, Cumhur İttifakı, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir, Ankara, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yunanistan'da göçmenler Atina garında eylem yaptı
    Yunanistan'da göçmenler Atina garında eylem yaptı
    Karikatür
    ‘NATO, ABD’den silah alanların kulübüne dönüştü’
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet