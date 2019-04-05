Erdoğan: Kısa süre içerisinde 4. F-35 teslim edilecek, pilotlarımız da ABD'de eğitimlerini sürdürüyor

Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 gerilimine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400'lerin alımı süreci işliyor, Temmuz'da teslimatlar başlayacak" dedi. Erdoğan ayrıca, F-35'lere ilişkin "Kısa süre içerisinde 4. F-35 de teslim edilecek. Pilotlarımız da bir General öncülüğünde ABD'de eğitimlerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Eyüp'te cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, S-400 alımı konusunda ABD'li yetkililerin söylemlerini hatırlatarak "ABD'nin şu andaki söylemleri çok yanlış. Biz S-400 sürecin bitirdik. S-400 ile ilgili ödemelerimiz devam ediyor" dedi.

"Bizim ABD'ye teklifimiz, 'Sizden patriotları alalım' idi. ABD uygun şartlarda bize tanımadı. Biz de bu nedenle şu duruşta oraya sıcak bakmıyoruz. Temmuz ayında teslimat başlayacak" diyen Erdoğan, F-35 tartışmaları konusunda da şunları söyled:

"F-35 konusunda önüne gelen bir şeyler söylüyor. Çok kısa bir süre içinde dördüncüyü de teslim edecekler. Pilotlarımız da bir General öncülüğünde ABD'de eğitimlerini sürdürüyor. Mevlüt Çavuşoğlu NATO toplantısı için oradaydı. NATO Genel Sekreteri'nin yaptığı konuşma manidardır. Adeta 'NATO ülkesi üyelere herhangi bir yaptırım doğru değildir, hepsine ihtiyacımız var' ifadesini kullandı. Daha önce de 'Biz üyelerimizin hangi silahı alacağına müdahale edemeyiz' demişti."