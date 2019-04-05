Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1 Nisan'dan itibaren yapılan harcamalar belediye ve üçüncü şahıslar yönünden hükümsüz olacağını şimdiden duyuruyorum" dedi.
© REUTERS / Umit Bektas
"Yeni seçilen kişi göreve başlayıncaya kadar görevi vekaleten yürüten kamu görevlileri, sadece 'Gündelik Cari İşleri' yürütebilirler" ifadelerini kullanan Yavaş, bu kişilerin yeni harcamalar yapamayacaklarını, bunun cezai ve hukuki sorumluluk doğuracağını belirtti.
Yavaş'ın açıklamaları şu şekilde:
© Fotoğraf : Twitter
Yavaş: 1 Nisan'dan itibaren yapılan harcamalar hükümsüz olacak
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