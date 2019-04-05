Yavaş: 1 Nisan'dan itibaren yapılan harcamalar hükümsüz olacak

Resmi olmayan sonuçlara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, bir önceki dönemin AK Partili belediyesinin seçim sonrasındaki harcamalarının hükümsüz olduğunu söyledi.

© REUTERS / Umit Bektas CHP'den Ankara açıklaması: Yavaş 124 bin 489 oy farkıyla seçimi kazandı

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1 Nisan'dan itibaren yapılan harcamalar belediye ve üçüncü şahıslar yönünden hükümsüz olacağını şimdiden duyuruyorum" dedi.

"Yeni seçilen kişi göreve başlayıncaya kadar görevi vekaleten yürüten kamu görevlileri, sadece 'Gündelik Cari İşleri' yürütebilirler" ifadelerini kullanan Yavaş, bu kişilerin yeni harcamalar yapamayacaklarını, bunun cezai ve hukuki sorumluluk doğuracağını belirtti.

Yavaş'ın açıklamaları şu şekilde: