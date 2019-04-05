Reuters'a konuşan AK Parti kaynaklarından özeleştiri: Beka mesajı hatalıydı

Reuters ajansı, yerel seçim sonuçları konusunda üç AK Partili kaynağın değerlendirmesini yayımladı. Kaynaklardan biri "Belki de 'beka'dan başka bir mesaj vermeliydik" dedi.

Duvar'ın aktardığına göre, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Reuters ajansı, üç AK Partili kaynağın kampanya sürecinde hatalar yapıldığını söyledi. Kaynaklar, 'beka' kavramına dayandırılan kampanya konusunda özeleştiri yaptı.

Ajansın AK Parti Genel Merkezi'ndeki bir kaynağı, "Belki de ‘beka'dan başka bir mesaj vermeliydik" dedi; bu mesajın yerel seçim öncesi ekonomi ve yerel hizmetler konusunda endişe duyan seçmenler için doğru olmadığı yorumu yaptı.

Aynı kaynak, yükselen gıda fiyatları sonucu kurulan tanzim satış noktaları önündeki kuyrukların ‘halka eski Türkiye görüntülerini' ve 1990'lardaki kronik enflasyonu hatırlattığını söyledi; "Oluşan uzun kuyruklar AK Parti algısına zarar verdi" dedi.

Reuters'ın bir diğer AK Partili kaynağı ise partinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşamını yitiren eski reklamcısı Erol Olçok'un yerinin doldurulamadığını söyledi. Kaynak, AK Parti'nin Olçok'un ölümünden sonra düzenlenen seçimlerde ‘ritmini bulamadığı' yorumu yaptı.

'CHP'NİN STRATEJİSİ BAŞARILIYDI'

Ajans, üçüncü kaynağının ise CHP'nin ‘halkla doğrudan temas' stratejisini övdüğünü belirtti. Buna göre bu kişi, "Mesajlara başından biri dikkat edip gerekli adımları atsaydık, sonuçlar bugün farklı olurdu" diye konuştu.