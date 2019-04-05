'Sandık kurulu görevlilerinin GBT'leri inceleniyor' iddiası doğrulandı

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre , Yüksek Seçim Kurulu'nun 02.04.2019 tarihli, '1782' No'lu kararında sandık kurulunda görev alanlardan bilgi istenmesinde ve bu bilgilerin "Mahkeme ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilmesinde bir sakıncı görülmemiştir" denildi.

CHP'ye ulaşan belgeye göre; sandık kurulu başkanlarının, memur üyelerin, parti görevlilerinin, oy torbalarını teslim almakla ve seçim sonuçlarını sisteme girişini yapmakla görevlendirilenlerin bilgileri istendi.

Belgede, görevli kişilerin isim, soy ismi, T.C. kimlik numaraları, iletişim bilgileri ve hangi kurumdan görevlendirildiklerine dair liste istenildiği belirtiliyor.

Belgenin 'sonuç' bölümünde ise şöyle denildi:

"1- Bakırköy ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilen bilgi ve belgelerin soruşturma kapsamında olması durumunda verilmesine,

2- Karar örneğinin Esenyurt 1 ve 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına, Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ve Zeytinburnu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi."

© Fotoğraf : YSK'nın 02.04.2019 tarihli 1782 No'lu kararı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul'daki sandık kurulları üyelerinin genel bilgi taramasından geçirildiğini öne sürmüştü.