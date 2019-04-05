İmamoğlu: Kaybetmeyi bilmiyorlar, kaybetmeyi bilseler başka davranırlar

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de katıldığı programda seçim dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Seçim bitmiş, neyin iddiasındasınız Kaybetmeyi bilmiyorlar. Kaybetmeyi bilseler başka davranırlar" dedi.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına katılan İmamoğlu'nun konuşmasından başlıklar şu şekilde:

"Şu an aramızdaki fark 18 bin 445. Bize de rakibimize de oy çıkıyor. En kötü senaryoda 17 bine iner fark.

Seçim bitmiş, neyin iddiasındasınız? Kaybetmeyi bilmiyorlar. Kaybetmeyi bilseler başka davranırlar. 25 yıldır bu kenti yönetiyorlar.

Böyle davranmalarını çok anormal karşılamıyorum ama normal davranan insanlara daha çok ihtiyaç var. Hafta başına kadar sürer bu süreç.

'KENDİLERİNİ YENİLESİNLER'

Bir yandan sokaktaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaş tavrı ile çok daha önde.

Ben yine tavsiyede bulunayım AK Parti'ye. Kendilerini yenilensinler, neden kaybettiklerini düşünsünler. Yoksa diğer belediyeleri de kaybederler."