Erdoğan'dan Avukatlar Günü paylaşımı

Erdoğan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Adalet sistemimizin temel unsuru ve hak arayışımızın en önemli vesilesi olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.