İmamoğlu'ndan Avukatlar Günü mesajı: Umut ediyorum, mesleklerinden tat aldıkları bir ülke oluruz

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, avukatların 5 Nisan Avukatlar Gününü, "Umut ediyorum, mesleklerinden tat aldıkları bir ülke oluruz, iyi ki varsınız" diyerek kutladı.

© AA / İsa Terli İmamoğlu: Kaybetmeyi bilmiyorlar, kaybetmeyi bilseler başka davranırlar

İmamoğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaştığı videoda "Umut ediyorum, mesleklerinden tat aldıkları bir ülke oluruz" diyen İmamoğlu, "Şu süreçte avukatların bize verdiği destekten son derece memnunum, iyi ki varsınız. İnşallah en yakın zamanda, sizlerin de katkısıyla, İstanbul'a da Türkiye'ye de bahar gelecek" şeklinde konuştu.