İmamoğlu'ndan Avukatlar Günü mesajı: Umut ediyorum, mesleklerinden tat aldıkları bir ülke oluruz

Paylaştığı videoda "Umut ediyorum, mesleklerinden tat aldıkları bir ülke oluruz" diyen İmamoğlu, "Şu süreçte avukatların bize verdiği destekten son derece memnunum, iyi ki varsınız. İnşallah en yakın zamanda, sizlerin de katkısıyla, İstanbul'a da Türkiye'ye de bahar gelecek" şeklinde konuştu.
Ülkemiz, hukukun ve adaletin en iyi şekilde temsil edildiği, avukatların da mesleklerini özgürce icra ettikleri bir ülke olsun. #5NisanAvukatlarGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/5YA67ZtWAa— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) April 5, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)