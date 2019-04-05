Demirtaş’ın avukatına, fotoğrafını paylaştığı için soruşturma

© AA / Cem Öksüz Erdoğan'dan Avukatlar Günü paylaşımı

Demir, soruşturmanın, Demirtaş'ın duruşma salonunda çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşması nedeniyle başlatıldığını söyledi.

Soruşturmaya tepki gösteren Demir, Twitter'da şunları yazdı:

"Şu resimden dolayı Adalet Bakanlığının talebi ile İstanbul Barosu hakkımda disiplin soruşturması başlatmış. Avukatlar gününüz kutlu olmasın".

Şu resimden dolayı Adalet Bakanlığının talebi ile İstanbul Barosu hakkımda disiplin soruşturması başlatmış. Avukatlar gününüz kutlu olmasın @istbarosu https://t.co/dbgsSdDvWv — Ramazan Demir (@ramazandmr) 5 Nisan 2019

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