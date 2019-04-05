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21:35 05 Nisan 2019
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    Tayfur Çiçek ve Salih Atakan Duran

    Belediye başkanlığı koltuğunu öğrencisine devretti: 'Boynuz kulağı geçer bilirsiniz'

    © AA / Dilek Ayvalı
    Türkiye
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    İzmir'in Tire ilçesinde 15 yıldır belediye başkanlığı yapan Tayfur Çiçek, koltuğunu öğrencisi Salih Atakan Duran'a devretti.

    Celal Alper İbaş
    DHA
    23 Nisan'da oturduğu koltuğa 32 yıl sonra belediye başkanı olarak oturdu
    31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde Tire Belediye Başkanlığına İYİ Parti'den seçilen Duran, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. Duran, koltuğu daha önce kendisinin matematik öğretmenliği yapan, ilçenin 15 yıllık belediye başkanı ve DSP adayı Tayfur Çiçek'ten devraldı.

    Devir teslim töreninde konuşan Çiçek, belediye başkanlığı görevini bir öğrencisine teslim ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Her zaman eski öğrencisinin yanında olacağına belirten Çiçek, "Boynuz kulağı geçer bilirsiniz. Ben ondan çok şeyler bekliyorum. Ne zaman ihtiyaç duyarsa beni arayabilir, dilediğini sorabilir, cevabını alabilir. Bana bir ağabeyim 1999'da belediye başkanı olduğumda 2 şeye dikkat etmemi söyledi. Birincisi 'Ekmekle oynama.', ikincisi de 'Boğazından bir şey geçmedikten sonra her şeyin çözümü var.' dedi. Ben de bunları şimdi öğrencime söylüyorum." dedi.

    Duran da 5 yaşında dedesi Salih Duran'ın elinden tutarak ilk kez girdiği Tire Belediyesi'ne bugün belediye başkanı olarak geldiğini ve çok mutlu olduğunu anlattı. İlkokuldayken 1987-1988 yıllarında Çiçek'ten özel matematik dersi aldığını dile getiren Duran, "Bu bir bayrak yarışıdır. Kendisine Tire'ye yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bizim bir hayalimiz var, mutlu insanların yaşadığı bir Tire yaratmak. Bunun için var gücümüzle çalışacağız." şeklinde konuştu.

    Devir teslim töreninin ardından Duran daha sonra başkanlık koltuğuna oturarak tebrikleri kabul etti.

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Tire Belediye Başkanlığı, Tire, İzmir, Türkiye
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