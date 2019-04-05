Programa katılan aile terapisti Korhan Özduru, emniyet personeline öfke kontrolü ve stres yönetimi konusunda bilgi verdi.
Daha sonra salondakilerden gözlerini kapatmasını isteyen Özduru, polislere öfke kontrolü ve stres yönetimiyle ilgili uygulamalar yaptırdı.
Konferansta konuşan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, çok stresli bir meslekleri olduğunu, o nedenle bu semineri yapmak istediklerini söyledi.
Polislere öfke kontrolü ve stres yönetimi için uygulamalı eğitim https://t.co/rHbgvaWuFo pic.twitter.com/UdFm1VX9dI— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 5, 2019
'PSİKOLOJİK DESTEKLERİ ÇOĞALTACAĞIZ'
Polislerin kendi psikolojisini yönetme sorumluluğu dışında vatandaşın psikolojisini yönetme sorumluluğu olduğunu vurgulayan Kaya, "Öncelik kendimizi yönetmek, sonra da bir sürü görevimiz var. Mitingler, yürüyüşler, kavgaları ayırmak, aile kavgalarına müdahale edip onu ayırmak… Eğer psikolojimizi yönetmeyi bilirsek, hem kendimiz mutlu, başarılı oluruz hem ailemiz hem de hizmet sunduğumuz toplum mutlu olur." diye konuştu.
Emniyet Müdürü Fatih Kaya, etkinliğin sonunda Özduru'ya çiçek ve plaket takdim etti.
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