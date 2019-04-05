HDP'li başkana KHK'lı olduğu için mazbata verilmedi

İlçe Seçim Kurulu'nun, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verildi:
"31.13.2019 tarihli Mahalli İdareler Seçimi sonucunda Kars İli Digor İlçesi Dağpınar beldesinde; Halkların Demokratik Partisi'nden aday olan Abubekir Erkmen'in 692 sayılı KHK'nın ekli 1. Listesinin 827'inci sırasında bulunduğu Kamu Hizmetinden yasaklandığı anlaşılmış olup; Yüksek Seçim Kurulu'nun 1863 sayılı kararına istinaden Kamu Hizmetinden yasaklanan Abubekir Erkmen'in mazbatasının verilip verilmeyeceği hususunda görüşünüzün alınması gerekmiştir."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)