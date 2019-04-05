HDP'li başkana KHK'lı olduğu için mazbata verilmedi

Kars’ın Digor ilçesinde seçim kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre Dağpınar’da beldesinde belediye başkanlığına seçilen Abubekir Erkmen’e mazbatasını vermedi. Mazbatanın verilmeme sebebi ise Erkmen’in KHK ile kamu görevinden ihraç edilmiş olması olarak açıklandı.