MHP, Iğdır'da seçim sonuçlarına yeniden itiraz etti

Tezel, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha önce Merkez İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştuk. İtirazımızı yeni eklediğimiz maddi delillerle İl Seçim Kuruluna sunuyoruz. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz, haklı mücadelemiz devam ediyor, sonuna kadar davamızın takipçisi olacağız" dedi.
Iğdır'da yapılan seçimlerde şaibe olduğunu iddia eden Tezel, Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi vermiş, kurul ise 70 sandığın yeniden sayılmasını kararlaştırmıştı.
Bu karar üzerine yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268, MHP'li aday Tezel ise 20 bin 733 oy almıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)