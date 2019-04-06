MHP, Iğdır'da seçim sonuçlarına yeniden itiraz etti

© AA / Hüseyin Yıldız Sonuçlara itiraz edilen Iğdır'da HDP adayı kazandı, 15 gün gösteri yasağı geldi

İsa Yaşar Tezel, kentteki seçim sonuçlarına itiraz etmek için MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman, MHP Avukatı Özcan Günsoy ve partililerle Iğdır Adliyesine gelerek, İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi.

Tezel, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha önce Merkez İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştuk. İtirazımızı yeni eklediğimiz maddi delillerle İl Seçim Kuruluna sunuyoruz. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz, haklı mücadelemiz devam ediyor, sonuna kadar davamızın takipçisi olacağız" dedi.

Iğdır'da yapılan seçimlerde şaibe olduğunu iddia eden Tezel, Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi vermiş, kurul ise 70 sandığın yeniden sayılmasını kararlaştırmıştı.

Bu karar üzerine yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268, MHP'li aday Tezel ise 20 bin 733 oy almıştı.