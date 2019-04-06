Sözleşmeli öğretmen alımında mülakat yerleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) farklı branşlarda yapacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların sonuçları belli oldu. Sonuçların belli olmasıyla birlikte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri de açıklandı.

© Fotoğraf : DHA Atanamayan öğretmen köyüne muhtar oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye genelinde sözleşmeli olarak yapılacak, 20 bin öğretmen ataması için mülakat süreci başlıyor. Bakanlık, ön başvurularını tamamlayan adayların sözlü sınav yani mülakat giriş yerleri ve tarihlerini erişime açtı.

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN OLACAK?

Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

© AA / 20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımları belli oldu. Buna göre, atama yapılacak ilk 10 alan ile kontenjanları şöyle:

"Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)"