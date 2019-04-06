Bir devir kapandı: Atatürk Havalimanı'ndan son uçak kalktı

Türkiye tarihinde bir sayfa kapanıyor. 107 yıl önce askeri havalimanı olarak kurulan ve 86 yıldır sivil havacılığın hizmetinde olan Atatürk Havalimanı'ndan veda uçuşu gerçekleşti. Atatürk Havalimanı'ndan son sefer saat 02.47'de Singapur'a yapıldı.

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan son yolcu uçağını uğurlayan Bakan Cahit Turhan, uçağa kuleden geçilen anonsta şu ifadeleri kullandı: "Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Sizleri Atatürk Havalimanı'nın tarifeli son yolcuları olarak uğurlamaktan memnuniyet duyuyorum. hayırlı ve emniyetli yolculuklar dilerim. Dönüşünüzde zafer anıtı, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaksınız. Tekrar, siz saygıdeğer yolcularımıza ve sevgili uçuş ekibimize iyi uçuşlar dilerim."