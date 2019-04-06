Üsküdar'da seçim kurulu önündeki kavgada darp edilen CHP görevlisi: Vurun vurun diye bağırıyorlardı

Üsküdar'da CHP müşahidi Yavuz Koç, salı günü çıkan kavgada darp edildi. Emniyete giderek ifade veren ve darp raporu alan Koç, olay anını, "Bir kişi kalabalık grubu galeyana getirip 'vurun vurun' diye bağırıyordu. Bu yaklaşık 1-2 dakika sürdü" sözleriyle anlattı.

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Üsküdar'da bulunan 3 ayrı sandık toplama merkezlerinden biri olan Üsküdar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bekleyen iki grup arasında çıkan kavgada darp edilen CHP müşahidi Yakup Koç'un kaburgalarında ağrı olduğu, bacakları ve sırtından darp edildiği tespit edildi. Olayın ardından darp raporu alan Koç, emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.

Üsküdar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde geçtiğimiz salı günü iddiaya göre AK Partililerin oy torbalarının bulunduğu bölgeye girmeye çalışması sonucunda kavga çıktı. Olay anına ilişkin videolar sosyal medyada paylaşıldı. Kavga görüntülerinde arabanın üstüne çıkan bir kişi aşağıda bulunan bir kişiye tekmelerle saldırıyor.

Hem arabanın sahibi olan hem de darp edilen Yavuz Koç da kavga esnasında olay yerinde bulunan kişilerden biri. Olay anını anlatan CHP müşahidi Koç, "Bir grup bize saldırdı. Ben de saldırı olunca polisi çağırıp bunları neden gözaltına almıyorsunuz diye sordum. Poliste sandıkları korumakla görevli olduklarını kimseyi gözaltına alamayacaklarını söyledi" dedi.

Polisi müdahale etmeye çağırması ile birlikte Koç grubun saldırısına uğradı. Koç, Güvenlik Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde yaşadıklarını, "Önce yumruklarla saldırdılar daha sonra ayağıma çelme takıp beni yere düşürmeye çalıştılar. Aradan sıyrılıp aşağıya doğru koşmaya başladım. Arkamdan gelen beyaz gömlekli kilolu biri beni iterek yere düşürdü. Yerdeyken etrafımda kümelenen 30-40 kişi tekme ve yumruklarla bana saldırdı. Sırtıma, bacaklarıma ve göğsüme darbe aldım. Bir kişi kalabalık grubu galeyana getirip ‘vurun vurun' diye bağırıyordu. Bu yaklaşık 1-2 dakika sürdü. Tanımadığım birkaç kişinin yardımıyla ayağa kalktım. Bana saldıran ve isimlerini sonradan öğrendiğim Sercan Demirkaya, Halim Erinkarlı, soy ismini bilmediğim AK Parti gençlik kolları üyesi Eyüp ve diğer sanıklardan şikayetçiyim" diyerek anlattı.