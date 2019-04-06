Nöbetçi noter uygulaması başladı

Noterlerin hafta sonunda da görev yapmalarının, hafta içi çalışan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacağı, özellikle ikinci el araç alım-satımda etkili olacağı belirtiliyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Nöbetçi noterlik otomotivde önemli rol oynayacak ve ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak" dedi.
Uygulamanın ikinci el araç ticareti yapanlar tarafından olumlu karşılandığını vurgulayan Erkoç, "Tacirler, hafta sonu gelen müşterilerin alacakları araca karar verdikten sonra resmi işlemler için pazartesiyi beklemek zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Bu durum ister istemez ikinci el araç ticaretini azaltıyordu. Artık pazartesiyi beklemek gerekmeyecek" diye konuştu.
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