Nöbetçi noter uygulaması başladı

Nöbetçi noterlik uygulaması bugün başlıyor. Bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek yerler belirlendi.

İkisi Anadolu, ikisi Avrupa yakasında olmak üzere İstanbul'da dört, Ankara ve İzmir'de ikişer, diğer illerde de birer noter nöbet tutacak. Türkiye Noterler Birliği, internet üzerinden nöbet tutacak noterlikleri ilan edecek. Uygulama kapsamında Ankara'da ilk nöbet hizmetini bu hafta sonu Ankara 40. Noteri ile Altındağ 7. Noteri verecek. Nöbetçi noterliklerde bütün işlemler yapılabilecek.

Noterlerin hafta sonunda da görev yapmalarının, hafta içi çalışan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacağı, özellikle ikinci el araç alım-satımda etkili olacağı belirtiliyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Nöbetçi noterlik otomotivde önemli rol oynayacak ve ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak" dedi.

Uygulamanın ikinci el araç ticareti yapanlar tarafından olumlu karşılandığını vurgulayan Erkoç, "Tacirler, hafta sonu gelen müşterilerin alacakları araca karar verdikten sonra resmi işlemler için pazartesiyi beklemek zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Bu durum ister istemez ikinci el araç ticaretini azaltıyordu. Artık pazartesiyi beklemek gerekmeyecek" diye konuştu.