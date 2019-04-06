Fazıl Say'dan bir İmamoğlu mesajı daha: Benim de en büyük hayalim Anıtkabir’de bir konser vermek

Piyanist ve besteci Fazıl Say, resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'na "Benim de en büyük hayalim Anıtkabir’de bir konser vermek, bir Atatürk eseri bestelemek. Tekrar bravo Ekrem kardeşim" dedi.

© AA / Sefa Karacan Fazıl Say'dan İmamoğlu'na: Bravo kardeşim

Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say, Instagram hesabından İmamoğlu ile ilgili yorum yaptı.

İmamoğlu'nun Anıtkabir'i ziyaret etmesini çok beğendiğini belirten Say "İstanbul'a dün döndüm, şehrin her yerinde Binali Yıldırım'ın kazandığını ilan eden afişler, bayraklar.YSK'nin resmi olmayan sonuçlarına göre seçimi İmamoğlu kazandı, geçersiz oylar sayılıyor hala İmamoğlu önde.Bize sunulan matematik tablosu bu. Bu afişler tüm İstanbul halkına haksızlık değil mi? Lütfen birisi bana, "Bu afişlerin asılması çok doğrudur" desin ve sebebini açıklasın. Ekrem İmamoğlu, Belediyecilik işini iyi yapan bir insandır, bu zor süreçte de sükuneti koruyor, toplumun her kesimini kucaklamaya devam ediyor, sinirlenmiyor, gerilim yaratmıyor, İstanbul halkına saygı ile sahip çıkıyor, bu tutumunu da ayrıca tebrik ediyorum. Anıtkabir'i de ziyaret etmesini çok beğendim. Benim de en büyük hayalim Anıtkabir'de bir konser vermek, bir Atatürk eseri bestelemek. Tekrar bravo Ekrem kardeşim.." ifadelerini kullandı.

Say, geçen günlerde de Instagram'dan İmamoğlu'nun paylaşımına "Bravo kardeşim. İşini iyi yapan insansın, başarılar diliyorum. Umarım haksızlık yaşamazsın" şeklinde bir yorum yapmıştı.