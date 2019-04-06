Ardahan Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Demir mazbatasını aldı, konser verdi

Demir, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 50.96 oy alarak yeni belediye başkanı oldu. CHP, kentte 25 yıl aradan sonra ilk kez başkan çıkardı.

Dün saat 17.00'de Ardahan Adliyesi'ne giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Barış Durgun'dan mazbatasının alan Demir, daha sonra belediye binasına geçerek devir teslim törenine katıldı.

Teslim töreni ardından kutlamaların yapıldığı Milli Egemenlik Parkı'na geçen yeni başkan Demir, kendisini bekleyenlere "Farklı bir belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceğiz. Baharınız hayırlı olsun. Elimden tutun Ardahan'ı yeni bir vizyonla, aşın, işin herkesin karnı tok, sırtı pek, kendi kaynaklarıyla yetinen bir Ardahan yapalım. Siz görevinizi yaptınız beni seçtiniz, şimdi görev sırası bende. Ben sıradan biri değilim, sıradan bir belediyecilik yapmayacağım. Bizim derdimiz koltuk, makam değil. Şimdi derdimiz Ardahan'ı bir makama çıkarmaktır" diye seslendi.

Demir, konuşma sonrası hemşehrilerine mini bir konser verdi, ‘Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' ve ‘Ben Yoruldum Hayat' şarkılarını seslendirdi.

Ardahan Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Demir mazbatasını aldı, konser verdihttps://t.co/FxhT7Digp0 pic.twitter.com/byTKzNwJqN — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 6, 2019

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