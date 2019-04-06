Öztrak: İmamoğlu 17 bin 919 oy farkıyla öndedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. Öztrak, İstanbul'da İmamoğlu'nun 17 bin 919 oy farkıyla önde olduğunu söyledi ve "Seçimlerde oluşan sonucu kabullenmeyen iktidar mızıkçılık peşinde koşmaktadır" dedi.

© AA / İsa Terli İmamoğlu, geçersiz oy sayımına ilişkin son durumu paylaştı

Öztrak'ın CHP Genel Merkezi'ndeki konuşmasından satır başları şöyle:

— Sandık başında geçersiz oylarla ilgili herhangi bir şerh yoktur

— AKP Genel Başkanı'na tavsiyem milletin oylarıyla uğraşmasın, hukuki değildir. Bunu ben değil YSK'nın 2014 yılındaki Mansur Yavaş kararı söylüyor

— YSK hakimlerini uyarıyorum; yaratacağınız kargaşanın altından siz de kalkamazsınız

— Oy çuvallarının mühürleri sökülmüştür, oyların namusu müdahaleye açık hale gelmiştir"

— Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki fark 17 bin 919.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ise Mansur Yavaş'tır.

— Yeniden sayım sürecinin somut delillere dayanarak yapılması lazımdı. Sayım sonucundan sonuç çıkmayacağını anlayan AK Parti'nin seçimlerin yenilenmesinden söz etmeye başladıklarını görmeliyiz. İktidar mızıkçılık yapmakta, şapkadan yeni tavşanlar çıkarmanın yollarını aramaktadır. Seçimlerde oluşan sonucu kabullenmeyen iktidar mızıkçılık peşinde koşmaktadır.

— Yenilgiyi bir gün herkes tadacaktır, bundan kaçış yoktur.

— Erdoğan, milletin iradesini görmezden geliyor. Egemenlik sanki YSK'daymış gibi bir izlenim vermeye çalışmaktadır. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.

— Milli irade keyfi olarak mahkemeye götürülemez

— Oy namustur, dokundurtmayız.

— Erdoğan karar vermelidir: Bu ülkenin cumhurbaşkanı mı olacaktır, yoksa partisinin genel başkanı mı?

— Seçim bitmiştir, Türkiye bir an önce mutfaktaki yangına ve boş tencereye odaklanmalıdır.

Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Faik Öztrak basın toplantısı gerçekleştiriyor https://t.co/nHN4qtO4Yu — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) 6 Nisan 2019

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