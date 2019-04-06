İstanbul Havalimanı’ndan ilk uçuş gerçekleşti

Atatürk Havalimanı'nın taşınmasının ardından İstanbul Havalimanı'ndan ilk iç hat uçuşu gerçekleşti. Ankara'ya gidecek olan uçak saat 14:26 itibariyle havalandı.İlk uçuşun ardından diğer uçuşlar da normal seyrine girdi ve İstanbul Havalimanı ulaşıma açıldı.

Ankara'ya gidecek yolculara ilk uçuş anısına hediye takdim eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada, "Taşınma beklediğimizden de çok iyi neticelendi. Gece yarısına kadar sürmesi planlanan taşınmayı biz saat 11.00 itibariyle bitirmiş olduk. Ve tüm kapalı yollar trafiğe açıldı" dedi.

Ekşi, "Gece yarısına kadar sürmesi planlanan taşınmayı biz 11.00 itibariyle bitirmiş olduk. Ve tüm kapalı yollar trafiğe açıldı" şeklinde konuştu.

Uçakların çoğunun İstanbul Havalimanı'na nakledildiğini söyleyen Ekşi, "Bugün ilk seferimizi Ankara'ya yapacağız. Bundan sonra normal operasyona geçeceğiz. Şu ana kadar her şey beklediğimizin de üzerinde çok güzel neticelendi. Ekibimiz bu taşınmaya 9 aydır çalışıyordu. Bu çalışmanın karşılığını da çok başarılı bir şekilde aldılar. Burada yolcularımızla tek tek sohbet etme imkânımız oldu. Bütün yolcularımız burası harika bir havalimanı diyorlar. Çok güzel duygularla ayrılıyor buradan. Böyle bir zafer anıtına kavuştuğumuz için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Atatürk Havalimanı'ndan yapılan son uçuş ise THY'nin saat 02.00'de Singapur'a havalanan uçağı oldu.